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12 октября, пятница  |  Последнее обновление — 15:26  |  vz.ru
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Долгожданный обвал в США может сыграть на руку России

США продолжают держать весь мир в напряженииФото: Lucas Jackson/Reuters
Обвал американского фондового рынка по цепочке задел все остальные рынки. Случился он довольно неожиданно, хотя давно напрашивался и был ожидаем. Что же произошло за океаном? И главное – обойдется история малыми жертвами или мир накроет сильно и надолго?  Подробности...
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Алексей Пушков: Мы должны готовиться к выходу из Совета Европы

Алексей Пушков считает, что расставание с ПАСЕ принесет России больше плюсов, чем минусовФото: Сергей Фадеичев/ТАСС
«Мы не можем допустить ситуацию, при которой нас исключат из Совета Европы. Это должен быть российский выбор, не СЕ должен это решать. В 1996 году мы сами решили, что хотим быть членами Совета Европы», – заявил сенатор, глава российской делегации в ПАСЕ Алексей Пушков. Впрочем, по его словам, сохраняется и оптимистический сценарий примирения и даже возобновления выплат России в бюджет ПАСЕ. Подробности...
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Приведет ли авария «Союза» к смерти МКС

Сейчас судьба МКС во многом зависит от действий России Фото: nasa.gov
В России и США не исключили перевод Международной космической станции (МКС) в беспилотный режим с последующей возможной консервацией. Все зависит от сроков расследования аварии российской ракеты «Союз», которая должна была доставить на станцию новых членов экипажа. Каковы шансы на то, что МКС, которая находится на орбите уже двадцать лет, раньше запланированного затопят в океане? Подробности...
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Какие секреты С-300 Украина могла выдать США и Израилю

В арсенале украинской армии осталась только самая первая, устаревшая модификация ракет «Фаворит»Фото: Gleb Garanich/Reuters
Израильские боевые летчики провели на Украине учения с использованием F-15 и зенитно-ракетных комплексов С-300. По утверждению зарубежных медиа, в еврейском государстве в итоге пришли к выводу, что их истребители обладают заметным преимуществом перед российскими «трехсотками», появившимися в Сирии. Что нового могли узнать о С-300 израильские пилоты на Украине? Подробности...
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Авария самой надежной ракеты вызвана уникальной случайностью

Экипаж «Союза» после аварийного приземленияФото: пресс-служба Роскосмоса/ТАСС
Самая надежная из российских ракет-носителей, легендарный «Союз» модификации «ФГ», которая не подвела ни в одном из своих предыдущих 64 пусков – внезапно опозорилась на весь мир. Госкомиссия уже приступила к анализу причин аварии, но предварительные данные показывают: к нештатной работе ракеты привело не встречавшееся ранее в космической практике, уникальное обстоятельство. Подробности...
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Девушки с «России» из кремня и стали

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
В холле ПАСЕ нападают дикие орангутанги на журналисток из России, а в зале для голосований – на саму Россию. А вам не кажется, что туда надо еще разок поехать и объяснить товарищам, что идея себя изжила и пора прекращать этот балаган, который стране не дает вообще ничего? Подробности...
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Серебряный век – это про нищих наследников великой культуры

Андрей Тесля, кандидат философских наук
Если бы Серебряный век русской культуры продолжился, он превратился бы в курьез, породивший груды мусора и бездарно прожитые жизни. Но он попал на переломный момент русской истории. Подробности...
Обсуждение: 22 комментария

Почему водка в России больше, чем напиток

Екатерина Ракитина, к.ф.н., переводчик
Доступной для русского народа водка стала с началом импорта дешевого немецкого картофельного спирта. От этого один шаг до конспирологии, столь любезной нашему человеку, особенно – под ту самую водку. Подробности...
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      «Союз» с космонавтами не долетел до МКС

      Во время старта с Байконура ракеты «Союз-ФГ» с кораблем «Союз МС-10» с космонавтами произошла авария носителя. Членам нового экипажа МКС пришлось совершить аварийную посадку в Казахстане. Космонавт Алексей Овчинин и астронавт Ник Хейг не пострадали
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      Умерла Монсеррат Кабалье

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      Ушел из жизни советский и российский артист, актер эстрады, театра и кино Роман Карцев. Карцев выступал в дуэте с Виктором Ильченко, снимался в кино и служил в Московском театре миниатюр. Около двух месяцев назад 79-летний артист перенес инсульт
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          Приведет ли авария «Союза» к смерти МКС

          Сейчас судьба МКС во многом зависит от действий России    12 октября 2018, 13:50
          Фото: nasa.gov
          Текст: Мария Трубина,
          Андрей Резчиков

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          В России и США не исключили перевод Международной космической станции (МКС) в беспилотный режим с последующей возможной консервацией. Все зависит от сроков расследования аварии российской ракеты «Союз», которая должна была доставить на станцию новых членов экипажа. Каковы шансы на то, что МКС, которая находится на орбите уже двадцать лет, раньше запланированного затопят в океане?

          В американском Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) допускают перевод Международной космической станции (МКС) в автономный полет без экипажа. Как пояснил глава миссии МКС в НАСА Кенни Тодда, находящиеся на орбите астронавты могут остаться на борту станции лишь до января 2019 года вместо планировавшегося возвращения в декабре 2018 года. Но если после аварии «Союза» Россия не сможет подготовить новую ракету для доставки членов экипажа, то МКС можно будет управлять с Земли.

          В то же время Тодда подчеркнул, что к моменту начала в 2019 году двух американских программ по доставке астронавтов на Международную космическую станцию на борту МКС в целях безопасности уже должен находиться экипаж.

          Американский журнал NewScientist и вовсе написал, что «авария «Союза» может убить МКС и отбросить космические полеты назад на десятилетия». А журналист Максим Кононенко увидел в этом происшествии закат российской космонавтики. «12 апреля 1961 года началась русская космонавтика. 12 октября 2018 года русская космонавтика закончилась», – написал Кононенко в Twitter.

          Напомним, в четверг во время старта «Союза-ФГ» с кораблем «Союз МС-10» с двумя членами экипажа на борту с космодрома Байконур произошла авария носителя. Согласно официальной версии, космонавты Алексей Овчинин (РФ) и Ник Хейг (США) остались живы благодаря срабатыванию аварийной системы спасения (САС), о чем подробно писала газета ВЗГЛЯД. После остановки двигателей отделилась капсула от ракеты-носителя. Экипаж корабля приземлился в Казахстане, после чего был отправлен в Москву, а затем в Звездный городок.

          В российском Федеральном космическом агентстве также не исключают, что МКС может остаться без экипажа. Как заявил в пятницу исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым программам Сергей Крикалев, «теоретически МКС может остаться без экипажа». «Предусмотрен такой режим, как беспилотный. Мы будем делать все возможное, чтобы этого не допустить, потому что станция сделана для пилотируемых полетов. Процедура консервации станции предусмотрена, но она нежелательна и будем стараться ее избежать», – сказал Крикалев.

          Впрочем, в России все же не разделяют пессимизм НАСА. Как сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, повторный полет Овчинина и Хейга на МКС запланирован на весну будущего года. «Мы вернулись в Звездный. Ребята обязательно полетят. Планируем их полет на весну следующего года», – написал Рогозин в Twitter.

          Действительный член Российской академии космонавтики им. К.Э. Циолковского Александр Железняков называет консервацию МКС самым пессимистичным сценарием, но уверен, что «это произойдет, если расследование обстоятельств аварии «Союза» затянется или если будут найдены недостатки, которые не удастся устранить достаточно быстро». Эксперт особо подчеркнул, что запускать следующий пилотируемый корабль, не разобравшись в причинах последнего происшествия, очень опасно, это ставит под угрозу жизнь космонавтов.

          «В этом случае придется сдвигать следующий запуск... Кроме того, если придется корабль запускать не в январе следующего года, а позже, то ресурс того аппарата, который находится сейчас на станции, уже заканчивается и в целях безопасности может быть принято решение о возвращении экипажа. В этом случае работать на станции будет некому и ее придется консервировать», – рассказал Железняков газете ВЗГЛЯД.

          Роскосмос прекратил трансляцию пуска ракеты в момент аварии
          «САС, конечно, сработала, но сама по себе ситуация не очень приятная, поэтому возможна консервация МКС. Если это произойдет, то дальнейшая работа на МКС вызывает сомнение. Все-таки станция летает уже 20 лет, и есть определенные требования, которые в первую очередь связаны с безопасностью пилотируемых полетов», – подытожил Железняков.

          Научный обозреватель на тему космоса Александр Галкин тоже не исключает заморозку МКС. Такую вероятность он оценил в 40%, напомнив, что подобный прецедент произошел после взрыва на старте корабля «Салют-7» в сентябре 1983 года. В итоге в декабре того же года станция «была заморожена, осталась без обслуживания». «На сегодняшний день МКС весит около 440 тонн, и трудно сказать, как ее можно законсервировать. Да, ею можно управлять с Земли и надеяться на то, что она не упадет, но без людей она практически не может существовать», – сказал Галкин газете ВЗГЛЯД.

          Эксперт напомнил, что

          срок эксплуатации МКС ограничен и даже с продлением рассчитан до 2024 года, поэтому стоит вопрос, а имеет ли смысл продолжать полеты на нее или «не тратиться, а похоронить ее в Тихом океане».

          Более того, Россия, по его словам, получила от МКС все, что хотела, и сейчас отправляет туда космонавтов ради «поддержания работоспособности станции и сохранения своего реноме».

          Однако для США МКС крайне важна, считает Галкин, американцы проводят на ней всевозможные исследования по поводу адаптации организма человека к полетам на Марс и Луну. Именно по этой причине США могут быть против заморозки станции и будут делать все возможное, чтобы как можно дольше пользоваться ею, отметил он.

          Научный руководитель Института космической политики Иван Моисеев подчеркнул, что готовиться к варианту автономных полетов, конечно, нужно. Беспилотный режим, по его мнению, – это первый шаг на пути к консервации станции и переводу всех ее систем в автономное функционирование, с перспективой последующей расконсервации. По словам эксперта, это сложный процесс, но опыт консервации космических станций у России уже был. «Если это произойдет, о чем вообще не хочется думать, то это не вызовет ничего, кроме изменения планов и перерыва в полетах», – пояснил Моисеев газете ВЗГЛЯД.

          Однако он все же считает такой сценарий маловероятным. «По опыту старых аварий с «Прогрессами» комиссии разберутся в аварии достаточно быстро и беспилотный режим не понадобится. Весна – это время, взятое с большим запасом, думаю, все произойдет намного быстрее. Полетит снова «Союз», ничего другого у нас нет», – объяснил эксперт.

          Членкор Российской академии космонавтики им. К.Э. Циолковского Андрей Ионин также считает вероятность консервации МКС минимальной. По его словам, все непредвиденные случаи «давно продуманы». «Все будет нормально, это не экстраординарная ситуация, к которой никто не готовился, на все такие случаи предусмотрен план Б, – сказал Ионин газете ВЗГЛЯД. – Причину аварии выяснят в течение недели–двух, а через месяц все будет окончательно ясно». По словам эксперта, полет станции планируется до 2024 года и все его участники согласны поработать над тем, чтобы он продлился до 2028 года.


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