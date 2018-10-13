Обломки «Союза» выложат по контуру ракеты для изучения на заводе «Прогресс»

Найденные обломки «Союза-ФГ», потерпевшего аварию после старта с космодрома Байконур, выложат по контуру ракеты для изучения специалистами в одном из залов завода-изготовителя Ракетно-космического центра «Прогресс», сообщил источник в отрасли.

Источник сообщил, что найдены «обломки первой и второй ступени ракеты». При этом «блоки первой ступени хорошо сохранились для анализа материальной части», передает РИА «Новости».

После доставки в РКЦ «Прогресс» их «выложат по контуру ракеты, так как это делается при расследовании авиакатастроф – там обломки также выкладываются в контур самолета».

По мнению источника, расследование не займет много времени.

Тем временем Госкомиссия по расследованию причин аварии «Союза» опровергла данные о создании спецгруппы для изучения возможности консервации Международной космической станции (МКС), передает ТАСС.

В Роскосмосе заявили, что такая возможность в данный момент не рассматривается.

Ранее стало известно, кто будет управлять МКС после возвращения экипажа «Союз МС-09».

Напомним, после инцидента с кораблем «Союз МС-10» в НАСА заговорили о возможности отправки Международной космической станции (МКС) в автономный безэкипажный полет.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о причинах аварии самой надежной из российских ракет-носителей – легендарной «Союз» модификации «ФГ», а также оценивала шансы на то, что МКС раньше запланированного срока затопят в океане.