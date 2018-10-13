Подготовку следующей ракеты «Союз-ФГ» приостановили

Работы со следующей ракетой «Союз-ФГ» приостановлены для проверки на наличие тех же дефектов, что были на потерпевшей аварию ракете.

Ракета для запуска корабля «Прогресс МС-10» уже собрана и находится в режиме хранения в монтажно-испытательном корпусе, сообщил РИА «Новости» источник в космической отрасли.

Однако все работы с ней приостановлены. «Не потому, что пришел запрет на пуски, ведь проводить подготовку не запрещено, а так как на ней могут быть те же дефекты, что и на аварийной ракете, а это может помочь расследованию», – сказал он.

В то же время подготовка грузового корабля «Прогресс МС-10» к запуску ведется – готовятся грузы для доставки на МКС.

По словам источника, грузы пока не укладывают в корабль, так как необходимо будет провести переукладку. К примеру, уже помещенные в корабль индивидуальные наборы с одеждой, бельем и другими расходными материалами для экипажа, потерпевшего аварию, теперь не нужны.

Источник отметил, что приостановка пусков ракет не повлияет на подготовку «Прогресса», которая длится два месяца. На подготовку ракеты уходит всего две недели.

Так, сказал он, корабль можно готовить вплоть до момента заправки двигателя компонентами топлива. Если же он будет готов заранее, его можно будет перевести в режим хранения.

Корабль «Прогресс МС-10» с грузом для экипажа МКС планировалось запустить 31 октября.

Ранее в субботу российский космонавт Сергей Прокопьев выложил в Сеть снимки, на которых запечатлена произошедшая в четверг авария ракеты-носителя «Союз-ФГ».

По предварительным данным, инцидент произошел из-за того, что один из блоков второй ступени при отделении зацепил центральный блок.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о причинах инцидента, а также оценивала шансы на то, что МКС раньше запланированного срока затопят в океане.