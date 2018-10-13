Подготовку следующей ракеты «Союз-ФГ» приостановили

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Долгожданный обвал в США может сыграть на руку России

США продолжают держать весь мир в напряженииФото: Lucas Jackson/Reuters
Обвал американского фондового рынка по цепочке задел все остальные рынки. Случился он довольно неожиданно, хотя давно напрашивался и был ожидаем. Что же произошло за океаном? И главное – обойдется история малыми жертвами или мир накроет сильно и надолго?  Подробности...
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Что общего между попытками расколоть православный мир и ставкой на изоляцию России

Владимир Путин во время первого посещения Святой Горы Афон в 2005 году - с настоятелями монастырейФото: Владимир Родионов/РИА Новости
Россия столкнулась с новым серьезнейшим испытанием. Именно так можно охарактеризовать совершающийся на наших глазах раскол мирового православия. Попытка отторжения украинской церкви от Русской православной церкви это не просто удар по РПЦ – это удар по всей России, находящийся в одном ряду с развалом СССР в 1991 году и попытками изолировать Россию после марта 2014-го. Почему это так? Подробности...
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Зачем большевики устроили реформу русского языка

Старая орфография осталась сегодня только в старых книжкахФото: А. Шляхова /Фотохроника ТАСС
«Большевистская реформа была осуществлена насильственно, она ассоциировалась с новой властью, и потому еще вызвала очень острую реакцию в обществе», – заявил газете ВЗГЛЯД член Общества любителей российской словесности Евгений Пчелов, объясняя значение масштабной реформы орфографии 1918 года. Подробности...
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Должна ли Россия бояться «пяти глаз»

Внимание даже новозеландской разведки все больше переключается на РоссиюФото: Marcos Brindicci/Reuters
Одно из крупнейших в мире объединений спецслужб «Пять глаз» – англосаксонская организация во главе с США – усиливает свое внимание по отношению к Китаю и России. Что представляет собой эта организация, чем занимается – и какую угрозу она могла бы нести безопасности нашей страны? Подробности...
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Авария самой надежной ракеты вызвана уникальной случайностью

Экипаж «Союза» после аварийного приземленияФото: пресс-служба Роскосмоса/ТАСС
Самая надежная из российских ракет-носителей, легендарный «Союз» модификации «ФГ», которая не подвела ни в одном из своих предыдущих 64 пусков – внезапно опозорилась на весь мир. Госкомиссия уже приступила к анализу причин аварии, но предварительные данные показывают: к нештатной работе ракеты привело не встречавшееся ранее в космической практике, уникальное обстоятельство. Подробности...
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Возможна ли в России старость в радость

Антон Крылов, журналист
Отдать отца или мать в «богадельню» – это почти то же самое, что сдать в детдом родного ребенка. Пойти на это можно только в ситуации нестерпимой нужды. Но даже в этом случае «отказника» осудят все, кто узнает. Подробности...
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Пора кончать с наградной бестолковщиной

Дометий Завольский, историк-архивист
Медали Минобороны напоминают склеенные кое-как на компьютере открытки к 23 Февраля. У постсоветских дизайнеров талант: облицовочный камень делать похожим на пластмассу, а металл – на фантики. Подробности...
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Девушки с «России» из кремня и стали

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
В холле ПАСЕ дикие орангутанги нападают на журналисток из России, а в зале для голосований – на саму Россию. Кажется, пора объяснить товарищам, что идея ПАСЕ себя изжила и не дает стране вообще ничего. Подробности...
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      Во время старта с Байконура ракеты «Союз-ФГ» с кораблем «Союз МС-10» с космонавтами произошла авария носителя. Членам нового экипажа МКС пришлось совершить аварийную посадку в Казахстане. Космонавт Алексей Овчинин и астронавт Ник Хейг не пострадали
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          Подготовку следующей ракеты «Союз-ФГ» приостановили

          13 октября 2018, 14:30

          Текст: Анна Инсарова

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          Работы со следующей ракетой «Союз-ФГ» приостановлены для проверки на наличие тех же дефектов, что были на потерпевшей аварию ракете.

          Ракета для запуска корабля «Прогресс МС-10» уже собрана и находится в режиме хранения в монтажно-испытательном корпусе, сообщил РИА «Новости» источник в космической отрасли.

          Однако все работы с ней приостановлены. «Не потому, что пришел запрет на пуски, ведь проводить подготовку не запрещено, а так как на ней могут быть те же дефекты, что и на аварийной ракете, а это может помочь расследованию», – сказал он.

          В то же время подготовка грузового корабля «Прогресс МС-10» к запуску ведется – готовятся грузы для доставки на МКС.

          По словам источника, грузы пока не укладывают в корабль, так как необходимо будет провести переукладку. К примеру, уже помещенные в корабль индивидуальные наборы с одеждой, бельем и другими расходными материалами для экипажа, потерпевшего аварию, теперь не нужны.

          Источник отметил, что приостановка пусков ракет не повлияет на подготовку «Прогресса», которая длится два месяца. На подготовку ракеты уходит всего две недели.

          Так, сказал он, корабль можно готовить вплоть до момента заправки двигателя компонентами топлива. Если же он будет готов заранее, его можно будет перевести в режим хранения.

          Корабль «Прогресс МС-10» с грузом для экипажа МКС планировалось запустить 31 октября.

          Члены основного экипажа МКС-57/58 космонавт Алексей Овчинин и астронавт НАСА Ник Хейг машут собравшимся перед стартом ракеты-носителя «Союз-ФГ»

          Ранее в субботу российский космонавт Сергей Прокопьев выложил в Сеть снимки, на которых запечатлена произошедшая в четверг авария ракеты-носителя «Союз-ФГ».

          По предварительным данным, инцидент произошел из-за того, что один из блоков второй ступени при отделении зацепил центральный блок.

          Газета ВЗГЛЯД подробно писала о причинах инцидента, а также оценивала шансы на то, что МКС раньше запланированного срока затопят в океане.


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