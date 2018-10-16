Хейг оценил действия Овчинина при аварии «Союза»

Астронавт НАСА Ник Хейг отдал должное командиру полета «Союза МС-10» российскому космонавту Алексея Овчинина, высоко оценив его действия.

«Для меня все было в новинку, это был мой первый полет. Так что я должен отдать должное моему командиру Алексею Овчинину. Он – закаленный космонавт, ветеран. И когда мы проходили через все это, он был способен объяснять мне, что нормально, а что – нет», – передает слова Хейга ТАСС.

По его словам, ситуация перешла в нештатную после отделения первой ступени.

«Автоматизированная система спасения быстро отвела нас от ракеты и первое, что я ощутил - это сильные колебания капсулы. Я понял, что у нас возникла чрезвычайная ситуация из-за отказа ракеты-носителя. Мы поняли, что не достигнем орбиты», – добавил он.

Хейг отметил, что в момент срабатывания системы спасения экипаж корабля испытал 6-7-кратную перегрузку, которая была непродолжительной.

«Потом пошла нормальная процедура посадки», – пояснил он.

Ранее он также рассказал об аварийной посадке «Союза», а Овчинин поделился ощущениями от испытанной перегрузки.