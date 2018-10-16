Американский астронавт рассказал об аварийной посадке «Союза»

После аварии ракеты-носителя «Союз-ФГ» с кораблем «Союз МС-10» экипажу удалось совершить достаточно мягкую посадку, заявил астронавт НАСА Ник Хейг на пресс-конференции.

«Я старался увидеть, каков ландшафт, и оптимально определить, где именно мы сядем. К счастью для нас, поверхность была ровная и плоская. И в итоге все завершилось достаточно мягким приземлением», – сказал Хейг на пресс-конференции НАСА, передает ТАСС.

Ранее 16 октября российский космонавт Алексей Овчинин рассказывал о своих впечатлениях, которые пережил во время крушения «Союза».

Напомним, во время пуска «Союза» с космодрома Байконур произошла авария носителя. На борту корабля находились российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг.

Оба члена экипажа выжили.

Газета ВЗГЛЯД оценивала шансы преждевременного окончания работы МКС из-за аварии «Союза».