Космонавт Овчинин описал ощущения от перегрузки во время аварийной посадки

Российский космонавт Алексей Овчинин, который вместе с астронавтом Ником Хейгом аварийно приземлился в спускаемом аппарате корабля «Союз-МС10» после аварии при взлете, рассказал, с чем можно сравнить перегрузку экипажа.

Он отметил, что на экипаж в ложементах спускаемого аппарата перегрузка обычно действует в направлении грудь – спина. «Это можно сравнить с тем, как будто вам поставили на грудь бетонный блок», – цитирует его RT.

По словам Овчинина, перегрузка в семь единиц указывает на то, что этот блок будет равен весу человека, умноженному на семь.

«Если вы весите 90 кг, ваш вес увеличится в семь раз, блок таким весом будет лежать у вас на груди», – рассказал космонавт.

Он отметил, что это терпимые нагрузки, так как в процессе тренировок и при прохождении медкомиссий космонавты выполняют вращения с перегрузкой в восемь единиц.

«Поэтому, в принципе, экипажи представляют, что это такое. Как нужно дышать, допустим, когда такая перегрузка, что нужно делать», – сказал космонавт.

Ранее сообщалось, что экипаж при спуске «Союза МС-10» испытал перегрузки, равные 6g.

В четверг во время старта «Союза-ФГ» с космодрома Байконур произошла нештатная ситуация. Экипаж корабля «Союз МС-10» совершил аварийное приземление в Казахстане.