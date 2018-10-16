Обломки потерпевшей аварию ракеты «Союз» вывезли в Самару

Все фрагменты ракеты «Союз-ФГ», потерпевшей аварию при запуске с Байконура, вывезены для исследования в Самару, сообщил вице-министр оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана Марат Нургужин.

«Для расследования причин аварии Роскосмосом создана соответствующая комиссия, которая вывезла при поддержке казахстанской компании «Гарыш – Экология» с Центра эксплуатации наземной инфраструктуры Роскосмоса все отделяющиеся части и аварийные фрагменты ракеты-носителя на завод в Самару для определения технических причин аварии», – цитирует Нургужина ТАСС.

Ранее стало известно, в ракете «Союз-ФГ» использовалась произведенная на Украине система управления.

Напомним, на прошлой неделе система аварийного спасения уберегла экипаж «Союза МС-10» от гибели после аварии ракеты-носителя. Названы возможные причины аварии.

После этого в Роскосмосе предложили перенести первый запуск космического корабля «Федерация» в беспилотном режиме.