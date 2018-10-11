Стало известно о переносе сроков запуска корабля «Федерация»

В Роскосмосе предложили перенести первый запуск космического корабля «Федерация» в беспилотном режиме на ракете «Союз-5» с 2022 года на 2023-й, до этого проведут два тестовых старта, сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

«Согласно разрабатываемому новому плану-графику пусков ракет «Союз-5», до 2025 года планируется провести пять стартов этого нового носителя. Первый намечен на середину 2022 года, второй – на конец 2022 года. Первый пуск предполагается провести либо с макетом космического аппарата, либо с космическим аппаратом. Второй – с космическим аппаратом», – сообщил источник РИА «Новости».

По его словам, пока неясно, с какими спутниками полетят ракеты.

«Запуск корабля «Федерация» в беспилотном режиме на ракете «Союз-5» предлагается осуществить в 2023 году, тем самым проведя перед этим два тестовых запуска ракеты», – сказал он.

Еще два пуска ракет «Союз-5» предварительно запланированы на середину и конец 2024 года. Источник отметил, что это будет беспилотный тестовый полет корабля к МКС и рейс с экипажем.

В Роскосмосе изменение графика не стали комментировать.

В июле в Роскосмосе сообщали, что первый испытательный пуск новой российской ракеты-носителя среднего класса «Союз-5» решено провести не с кораблем «Федерация», а с коммерческим космическим аппаратом.

До этого руководитель Роскосмоса Дмитрий Рогозин говорил, что планирует поднять вопрос о переносе сроков создания и испытаний нового российского космического корабля «Федерация» и ракеты-носителя «Союз-5».