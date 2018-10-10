Возможной причиной провала запуска «Союза» назван саботаж

Аварийная комиссия по инциденту с ракетой «Союз-ФГ», которая не смогла вывести космический корабль с экипажем к МКС, не исключает версию саботажа при подготовке ракеты к пуску, сообщил источник.

«Установлен факт несрабатывания пирозамка, открывающего клапан бака окислителя, истекающими газами из которого боковой блок ракеты уводится от центрального», – передает слова источника РИА «Новости».

Он отметил, что причины произошедшего не ясны, однако не исключена даже версия саботажа.

«Либо должным образом не проведен предстартовый контроль, либо сами проверки не способны выявить такую неисправность и требуется разработка дополнительных методик контроля, либо, что не исключено комиссией из версий произошедшего, авария могла быть следствием саботажа», – заметил источник.

Еще один источник заявил, что из-за несрабатывания дренажного клапана боковой блок «вспорол обшивку и баки» второй ступени, что и стало причиной взрыва.

«Лишь благодаря системе аварийного спасения, вовремя распознавшей угрозу экипажу, космонавты были спасены», – сказал он.

10 октября во время пуска ракеты-носителя «Союз-ФГ» произошла авария – корабль с двумя новыми членами экипажа МКС вынужден был аварийно приземлиться в Казахстане. Россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг не пострадали.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о возможных причинах инцидента и анализировала перспективы всей российской космонавтики.