Взгляд
13 апреля, суббота  |  Последнее обновление — 16:14  |  vz.ru
Разделы

Есть ли в России собственный Илон Маск

Минуты в невесомости за двести тысяч долларов - вот одна из перспективных бизнес-моделейФото: Sergei Remezov/Reuters
День космонавтики заставляет говорить не только о великом прошлом, но и о будущем. А самое перспективное сейчас космическое направление – частные космические компании, особенно это видно на примере выдающихся достижений Илона Маска. Есть ли подобные деятели в России и какими проектами они занимаются? Подробности...
Перейти а раздел…

За что премьер Индии получил высшую награду России

Владимир Путин и Нарендра Моди ценят сложившиеся между ними личные отношенияФото: Михаил Метцель/ТАСС
Владимир Путин наградил индийского премьер-министра высшей наградой России. Указ о присуждении Нарендре Моди ордена Святого апостола Андрея Первозванного появился в пятницу совершенно внезапно – ничто не предвещало такого решения президента России. Однако у награждения индийского лидера есть глубокий личный и важный государственный смысл. Подробности...
Перейти а раздел…

Нужны ли еще Земле космонавты

Космонавт Андропов в фильме «Армагеддон» приносит явную пользу – он кувалдой чинит звездолетФото: Touchstone Pictures
В прошедший накануне праздник космонавтам неожиданно пришлось оправдываться за собственное существование. К этому их вынудил сотрудник РАН, заявивший, что надобность в людях на орбите давно отпала, их прекрасно заменят роботы. Допустим, так. Но вот вопрос: когда придет время переселять население Земли на другую планету, как обойтись без опыта космонавтов? Подробности...
Перейти а раздел…

Почему Гитлер променял красную армию на нацизм

Гитлер (справа) с сослуживцами, снимок периода Первой мировой войныФото: Bundesarchiv
Согласно принятой в СССР датировке, ровно 100 лет назад была создана Баварская Советская Республика с красным флагом в качестве государственного и собственной красной армией. Именно там начал свою политическую карьеру Адольф Гитлер. Но что заставило его сменить красную повязку на свастику и возненавидеть тех, кому раньше служил? Подробности...
Перейти а раздел…

Тюмень спасли от боевиков

Силовая спецоперация в Тюмени завершилась полным превосходством спецслужбФото: Максим Слуцкий/ТАСС
В Тюмени в ходе силовой операции уничтожены двое сторонников запрещенной в России группировки «Исламское государство». Боевики планировали теракты в местах массового скопления людей. На месте происшествия обнаружены взрывные устройства, оружие и экстремистская литература. Насколько серьезную угрозу обществу представляли эти боевики и почему не удается поставить заслон идеологии терроризма? Подробности...
Перейти а раздел…

Как Голливуд попал в жернова ГУЛАГа

Владимир Можегов, публицист
Для американского консерватора «чувство братства», этого «сборища содомитов, блудниц и красных» означало заговор с целью свержения традиционного строя. Поэтому масштабные проверки «кошерной долины» общество восприняло с одобрением. Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев

Почему идеи социализма шагают по планете

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Самое главное, почему СССР кончился, это не ракеты и не цена на нефть. А то, что достал он собственных граждан. Утомил – бесконечным конфликтом между декларируемыми ценностями «за все хорошее» и все более ухудшающейся жизнью простого человека. Подробности...
Обсуждение: 190 комментариев

Феминизм третьей волны страдает от отсутствия привилегий

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Воинствующие борцуньи за все хорошее пока воюют исключительно в Твиттере и Фейсбуке. Но запрет на неправильное мнение – это прямо-таки путь к успеху! Сталин же к успеху, в конце-то концов, пришел. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев
    Перейти а раздел…

    Кто и за что преследует Джулиана Ассанжа

    Главные мемы из фильмов великого Георгия Данелии

    Как работает древнекитайская практика подбора чиновников

    Обсуждение: 10 комментариев
      Перейти а раздел…

      Джулиан Ассанж арестован британской полицией

      Основатель организации WikiLeaks Джулиан Ассанж арестован в посольстве Эквадора в Лондоне. Ранее власти Эквадора отказали ему в убежище, оправдываясь «агрессивным» поведением беглеца. Из здания Ассанжа вынесли на руках английские силовики и затолкали в полицейский автобус
      Подробности...

      Опубликовано первое в истории фото черной дыры

      Перед вами уникальная фотография. Это первое в истории изображение черной дыры – M87. Изображение было получено в рамках проекта Event Horizon Telescope, объединившего восемь радиотелескопов по всему миру
      Подробности...

      Ушел из жизни актер Алексей Булдаков

      Актер Алексей Булдаков умер на 69-м году жизни. У него оторвался тромб, когда он ночевал в одном из отелей Улан-Батора. Булдаков стал всенародно любимым артистом в образе генерала Иволгина – после выхода фильмов «Особенности национальной охоты» и «Особенности национальной рыбалки»
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        История успеха сибирской шишки

        WoodMood. Хотим заменить столы в Кремле на наши

        Карты мира MiMi. Как собрать пазл успеха

          Перейти а раздел…
          Священника наказали за участие супруги в конкурсе красоты. Допустимо ли для жен священников участие в подобных мероприятиях?
          • Да

          • Нет

          Как вы оцениваете необходимость мигрантов для России?
          • России требуется больше мигрантов

          • России требуется меньше мигрантов

          • Сейчас в России столько мигрантов, сколько нужно

          За природные ресурсы Луны начинается ожесточенная борьба. Должна ли Россия финансировать собственный лунный проект?
          • Да

          • Нет

            Перейти а раздел…
            НОВОСТЬ ЧАСА:Лавров оценил последствия развала ДРСМД для продления СНВ-3
            Черноморский флот счел учения НАТО хорошим подспорьемВ РПЦ объяснили запрет йоги в СИЗОБлогеры поспорили на тему «ликвидации террористов» в ТюмениЯпония выразила протест США
            Появились подробности о ликвидированных боевиках в ТюмениИзвестный правозащитник Пятницкий устроил стрельбу в МосквеПоявилось видео взлета Су-27СМ во время ливня (видео)Учительницу обвинили в экстремизме за ссору с матерью ученика
            Космонавт Сураев дал отповедь на заявление сотрудника РАНСобчак отреагировала на критику Богомолова АхеджаковойРоссельхознадзор обратился в ФСБ из-за махинаций с поставками из БелоруссииПознер назвал три главные книги

            «нечто новое»


            Шарий развеял миф о «Порошенко = Зеленский»

            «система – бестселлер»


            В Германии системы С-400 назвали кошмаром для НАТО

            видео со встречи


            Соловьев рассказал про страшный сон Порошенко

            Видео

            драки футболистов


            Губерниев объяснил разницу между выходкой Гулиева и «делом Кокорина-Мамаева»

            поддельные документы


            Названо тайное имя Порошенко для выезда за границу

            игра-викторина


            Юрий Гагарин: правда или пропаганда?

            «обратились за помощью»


            Швейцарии неожиданно понадобился особый медицинский опыт России

            «цензура снизу»


            Режиссер скандального фильма о воинах-афганцах ответил на критику

            Бизнес в космосе


            Александр Купцикевич: Обменять квартиру в Москве на билет на Марс

            Женская власть


            Анна Долгарева: Феминизм страдает от отсутствия привилегий

            Ходорковский угрожает


            Андрей Бабицкий: Либералы хотят распада России и всегда ошибаются

            на ваш взгляд


            Священника наказали за участие супруги в конкурсе красоты. Допустимо ли для жен священников участие в подобных мероприятиях?

            Нужны ли еще Земле космонавты

            Космонавт Андропов в фильме «Армагеддон» приносит явную пользу – он кувалдой чинит звездолет   13 апреля 2019, 16:00
            Фото: Touchstone Pictures
            Текст: Алексей Нечаев,
            Анна Кукушкина

            Версия для печати  •
            В закладки  •
            Постоянная ссылка  •
              •
            Сообщить об ошибке  •

            В прошедший накануне праздник космонавтам неожиданно пришлось оправдываться за собственное существование. К этому их вынудил сотрудник РАН, заявивший, что надобность в людях на орбите давно отпала, их прекрасно заменят роботы. Допустим, так. Но вот вопрос: когда придет время переселять население Земли на другую планету, как обойтись без опыта космонавтов?

            Эпоха освоения космоса с помощью пилотируемых полетов закончилась, все важные открытия сейчас осуществляются с помощью роботов, заявил в пятницу радио «Говорит Москва» ведущий научный сотрудник Института ядерных исследований РАН Вячеслав Докучаев.

            «МКС с точки зрения науки это пустая трата времени. Космонавты там занимаются в основном собственным жизнеобеспечением и изучают, кто у них там дырки просверливает.

            Тратятся миллиарды не рублей, а долларов, а научный выход – ноль. Давным-давно все открытия получаются с помощью роботов. Марсоход на Марсе, флуктуации реликтового излучения – все это получено роботами. Человек в космосе просто сейчас не нужен. Человеческая космонавтика нужна, но только на частные деньги. А государство свои деньги налогоплательщиков должно тратить на настоящую науку», – убежден ученый. 

            Примечательно, что это заявление он сделал прямо на День космонавтики. 

            Выпад Докучаева вызвал коллективную отповедь из уст сразу нескольких космонавтов.

            «США и Китай ведь тоже не просто так развивают программы пилотируемых кораблей. И если мы хотим отстать, если хотим не быть космический державой, тогда да, можно обойтись без пилотируемой космонавтики», – заявил газете ВЗГЛЯД космонавт, депутат Госдумы Максим Сураев.

            «Я не уверен в компетентности этого сотрудника. В каких-то отдельных вопросах беспилотные корабли и роботы решают некоторые задачи. Но в любом случае, чтобы применять все это для человечества, нам нужен и человек в космосе. Если бы все было так, как заявил Докучаев, мы бы лежали все на диванах и не ходили на работу. Но жизнь показывает, что не получается у нас все заменить машинами», – сказал Сураев.

            «Пилотируемая космонавтика была, есть и будет. Все самое необходимое в космосе делается руками человека, – подчеркнул Сураев. – Да, какие-то вещи можно доверить роботу, но и его должен контролировать человек с помощью своего мозга, осязания, обоняния, зрения».

            Исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым программам Сергей Крикалев лаконично заявил, что ученый РАН «не прав», а космонавт Андрей Борисенко в свою очередь заметил, что человека нельзя противопоставлять «автомату». «Этот спор напоминает, какая рука для человека важнее – левая или правая. Необходим именно комплексный подход в решении научных задач. Далеко не все могут делать автоматы», – заметил он.

            Начальник Центра подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина (ЦПК) Павел Власов тоже встал на защиту своей профессии. «Люди без подпорки автоматов не смогут работать, а автоматы – без влияния людей, особенно в деятельности на других планетах. Без людей нам не обойтись», –цитирует Власова ТАСС.

            Кстати, споры о статусе космонавтов в нашей стране уже возникали. Как писала газета ВЗГЛЯД, еще в 2010 году Минобороны дважды отказалось наградить званием Героя России того же Максима Сураева. Современные полеты в космос российские генералы уже не считают достаточно опасными и засдуживающими награждения пилотов Золотой звездой. С просьбой о награждении Сураева Роскосмос обратился прямо к президенту, после чего Сураев все же получил звезду Героя.

            В отличие от космонавтов другие российские ученые не спешат с порога отметать тезис Докучаева.

            «Действительно, с большинством экспериментов по фундаментальной науке, связанных с наблюдением за космосом и планетами, магнитными бурями, проведением, например, экспериментов, связанных с проверкой теории относительности, лучше справляются автоматические спутники», – заявил газете ВЗГЛЯД российский физик, специалист в области космической плазмы, геофизики, член-корреспондент РАН Анатолий Петрукович.

            «Но если говорить о биологической науке, связанной с изучением материалов в рамках экспериментов, которые проводятся на станции в условиях невесомости, – здесь космонавты и экипаж корабля выполняют существенную роль», – отметил эксперт.

            «Кроме того, существует огромный пласт науки, связанной с освоением космоса. Мы должны изучить эту среду с точки зрения проживания в ней. Рано или поздно люди будут летать в космос, поэтому надо понимать, как человек себя чувствует в невесомости. Если нам нужно перелететь на другую планету, то как еще это можно сделать?», – поясняет ученый.

            «Не нужно считать, что это необходимость завтрашнего дня – переселиться в космос,

            – считает собеседник. – Но с точки зрения прогресса человечества, экспансии человека в космос, пилотируемые полеты нужны, поскольку это первый шаг».

            «Чтобы переплыть Атлантический океан, никто не ждал, когда появится лайнер. Люди переплывали его и на лодках, и на плотах. Постепенно пересечение океана становилось все более доступным. Вот и в освоении космоса мы также находимся на начальной стадии», – резюмировал Петрукович. 

            Надо признать – сомнения в необходимости пилотируемых полетов звучат и на Западе. Когда в прошлом году бурно обсуждались планы Илона Маска наладить полеты на Марс, 85-летний астронавт Билл Андерс назвал глупой идею пилотируемых экспедиций к этой планете. Он считает, что от беспилотных программ гораздо больше пользы, прежде всего, потому что они намного дешевле.

            Андерс прославился в далеком 1968 году, когда летал к Луне на корабле «Аполлон-8. «Сегодня НАСА не смогло бы высадиться на Луне. Они так закостенели... НАСА превратилось в программу трудоустройства... Многие центры в основном заинтересованы лишь в том, чтобы быть чем-то занятыми», – посетовал Андерс в интервью Би-би-си. Андерс также критически настроен вообще к стратегии НАСА. По его мнению, та создала космическую станцию на околоземной орбите только для того, чтобы оправдать существование шаттлов.

            «Космическая станция оказалась там только потому, что у нас был шаттл, и наоборот. НАСА на самом деле очень плохо вела пилотируемую программу с тех пор, как закончились лунные проекты», – уверен астронавт.


            Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

            Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

             
             
            © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
            E-mail: information@vz.ru
            .masterhost
            		В начало страницы  •
            Поставить закладку  •
            На главную страницу  •
            ..............