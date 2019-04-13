Нужны ли еще Земле космонавты

В прошедший накануне праздник космонавтам неожиданно пришлось оправдываться за собственное существование. К этому их вынудил сотрудник РАН, заявивший, что надобность в людях на орбите давно отпала, их прекрасно заменят роботы. Допустим, так. Но вот вопрос: когда придет время переселять население Земли на другую планету, как обойтись без опыта космонавтов?

Эпоха освоения космоса с помощью пилотируемых полетов закончилась, все важные открытия сейчас осуществляются с помощью роботов, заявил в пятницу радио «Говорит Москва» ведущий научный сотрудник Института ядерных исследований РАН Вячеслав Докучаев.

«МКС с точки зрения науки это пустая трата времени. Космонавты там занимаются в основном собственным жизнеобеспечением и изучают, кто у них там дырки просверливает.

Тратятся миллиарды не рублей, а долларов, а научный выход – ноль. Давным-давно все открытия получаются с помощью роботов. Марсоход на Марсе, флуктуации реликтового излучения – все это получено роботами. Человек в космосе просто сейчас не нужен. Человеческая космонавтика нужна, но только на частные деньги. А государство свои деньги налогоплательщиков должно тратить на настоящую науку», – убежден ученый.

Примечательно, что это заявление он сделал прямо на День космонавтики.

Выпад Докучаева вызвал коллективную отповедь из уст сразу нескольких космонавтов.

«США и Китай ведь тоже не просто так развивают программы пилотируемых кораблей. И если мы хотим отстать, если хотим не быть космический державой, тогда да, можно обойтись без пилотируемой космонавтики», – заявил газете ВЗГЛЯД космонавт, депутат Госдумы Максим Сураев.

«Я не уверен в компетентности этого сотрудника. В каких-то отдельных вопросах беспилотные корабли и роботы решают некоторые задачи. Но в любом случае, чтобы применять все это для человечества, нам нужен и человек в космосе. Если бы все было так, как заявил Докучаев, мы бы лежали все на диванах и не ходили на работу. Но жизнь показывает, что не получается у нас все заменить машинами», – сказал Сураев.

«Пилотируемая космонавтика была, есть и будет. Все самое необходимое в космосе делается руками человека, – подчеркнул Сураев. – Да, какие-то вещи можно доверить роботу, но и его должен контролировать человек с помощью своего мозга, осязания, обоняния, зрения».

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Исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым программам Сергей Крикалев лаконично заявил , что ученый РАН «не прав», а космонавт Андрей Борисенко в свою очередь заметил, что человека нельзя противопоставлять «автомату». «Этот спор напоминает, какая рука для человека важнее – левая или правая. Необходим именно комплексный подход в решении научных задач. Далеко не все могут делать автоматы», – заметил он.

Начальник Центра подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина (ЦПК) Павел Власов тоже встал на защиту своей профессии. «Люди без подпорки автоматов не смогут работать, а автоматы – без влияния людей, особенно в деятельности на других планетах. Без людей нам не обойтись», –цитирует Власова ТАСС.

Кстати, споры о статусе космонавтов в нашей стране уже возникали. Как писала газета ВЗГЛЯД, еще в 2010 году Минобороны дважды отказалось наградить званием Героя России того же Максима Сураева. Современные полеты в космос российские генералы уже не считают достаточно опасными и засдуживающими награждения пилотов Золотой звездой. С просьбой о награждении Сураева Роскосмос обратился прямо к президенту, после чего Сураев все же получил звезду Героя.

В отличие от космонавтов другие российские ученые не спешат с порога отметать тезис Докучаева.

«Действительно, с большинством экспериментов по фундаментальной науке, связанных с наблюдением за космосом и планетами, магнитными бурями, проведением, например, экспериментов, связанных с проверкой теории относительности, лучше справляются автоматические спутники», – заявил газете ВЗГЛЯД российский физик, специалист в области космической плазмы, геофизики, член-корреспондент РАН Анатолий Петрукович.

«Но если говорить о биологической науке, связанной с изучением материалов в рамках экспериментов, которые проводятся на станции в условиях невесомости, – здесь космонавты и экипаж корабля выполняют существенную роль», – отметил эксперт.

«Кроме того, существует огромный пласт науки, связанной с освоением космоса. Мы должны изучить эту среду с точки зрения проживания в ней. Рано или поздно люди будут летать в космос, поэтому надо понимать, как человек себя чувствует в невесомости. Если нам нужно перелететь на другую планету, то как еще это можно сделать?», – поясняет ученый.

«Не нужно считать, что это необходимость завтрашнего дня – переселиться в космос,

– считает собеседник. – Но с точки зрения прогресса человечества, экспансии человека в космос, пилотируемые полеты нужны, поскольку это первый шаг».

«Чтобы переплыть Атлантический океан, никто не ждал, когда появится лайнер. Люди переплывали его и на лодках, и на плотах. Постепенно пересечение океана становилось все более доступным. Вот и в освоении космоса мы также находимся на начальной стадии», – резюмировал Петрукович.

Надо признать – сомнения в необходимости пилотируемых полетов звучат и на Западе. Когда в прошлом году бурно обсуждались планы Илона Маска наладить полеты на Марс, 85-летний астронавт Билл Андерс назвал глупой идею пилотируемых экспедиций к этой планете. Он считает, что от беспилотных программ гораздо больше пользы, прежде всего, потому что они намного дешевле.

Андерс прославился в далеком 1968 году, когда летал к Луне на корабле «Аполлон-8. «Сегодня НАСА не смогло бы высадиться на Луне. Они так закостенели... НАСА превратилось в программу трудоустройства... Многие центры в основном заинтересованы лишь в том, чтобы быть чем-то занятыми», – посетовал Андерс в интервью Би-би-си. Андерс также критически настроен вообще к стратегии НАСА. По его мнению, та создала космическую станцию на околоземной орбите только для того, чтобы оправдать существование шаттлов.

«Космическая станция оказалась там только потому, что у нас был шаттл, и наоборот. НАСА на самом деле очень плохо вела пилотируемую программу с тех пор, как закончились лунные проекты», – уверен астронавт.