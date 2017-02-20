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12 января, суббота  |  Последнее обновление — 15:02  |  vz.ru
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Биткоин смог найти для себя в России новую нишу

Криптовалюты обрушились, но еще могут возродиться - уверяют специалистыФото: Yuriko Nakao/AFLO/Global Look Press
2018 год стал крушением надежд многих жертв криптовалютной лихорадки. Обвал курса криптовалют привел к массовому выходу из игры непрофессиональных инвесторов, поверивших, что деньги действительно можно делать из воздуха. И все же выяснилось, что биткоин и другие криптовалюты нашли свою нишу – и это, в частности, касается торговли между Россией и Китаем. Подробности...
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«Медвежья болезнь» товарища Зюганова

Губернатор Левченко не просто однопартиец, он товарищ ЗюгановаФото: Александр Новиков/ТАСС
Губернаторский пост, партбилет и даже дружба с лидером парламентской партии не должны быть индульгенцией, прикрывающей от ответственности за незаконную охоту. Об этом говорится в опубликованном в пятницу обращении Общества охраны природы к Геннадию Зюганову. Тот решил выгородить своего друга и однопартийца, иркутского губернатора Левченко, подозреваемого в убийстве спящего в берлоге медведя. Подробности...
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В поломке единственного комического телескопа есть знак большого успеха России

«Спектр-Р» был уникальной орбитальной астрофизической обсерваторией Фото: laspace.ru,
Спектр-Р продолжает сбор уникальных научных данных
Ученые потеряли связь с единственным большим российским космическим телескопом «Спектр-Р». Не исключается поломка приемо-передающего устройства. Благодаря «Спектру-Р» был установлен мировой рекорд, а также удалось зафиксировать плевки материей из сверхмассивной черной дыры. Сейчас телескоп переведен в «домашнее положение». Насколько серьезная потеря аппарата и есть ли у России возможность заменить его? Подробности...
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Национальной идеей Украины стало попрошайничество

«Схема простая: вы даете нам свои деньги, мы их вам потом не возвращаем. Гарантия 100%»Фото: Владимир Синдеев/ТАСС
Посольству Украины удалось то, что не удалось Дональду Трампу: заставить мексиканцев платить за то, что им совершенно не нужно. У желающих получить украинскую визу банально вымогают деньги «на проведение АТО». Это уникально по мировым меркам. Но то, что попрошайничество стало национальной идеей Украины, уже признал один из фаворитов президентской гонки. Подробности...
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Похищение человека в Москве ведет к делу об убийстве мужа Максаковой

Похищение человека в центре Москвы может быть связано с одним из самых громких дел на УкраинеФото: Евгения Новоженина/РИА Новости
В Москве накануне произошло уникальное в своей дерзости преступление: в центре города, среди бела дня, со стрельбой похитили посетителя ресторана и увезли в неизвестном направлении. Утверждается, что похищен известный украинский авторитет Юрий Василенко, скрывавшийся в России. Мужчина фигурирует в материалах дела украинской генпрокуратуры об убийстве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова – мужа Марии Максаковой. Подробности...
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Гонения на русский язык – это предбанник Освенцима

Андрей Бабицкий, журналист
Формула «нацизма на Украине нет» основана на нежелании учитывать весь объем факторов, определяющих существование этого несостоявшегося государства. Он там есть, но прикровенный, вынужденно маскирующий свою сущность. Подробности...
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Нацисты не играют в «рыцарские турниры»

Егор Холмогоров, Публицист
Сказать, что «Т-34» фильм плохой, категорически нельзя. В нем есть и героизм, и сентиментальность, и техника боя, хоть и смешанные в причудливый фантасмагоричный коктейль. По сути, перед нами шедевр «дизельпанк-фантастики». Подробности...
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Само имя «Шарли Эбдо» теперь стараются не упоминать

Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
Вон тех необходимо понимать, потому что они бьются за свою веру и убеждения. Они, конечно, где-то как-то террористы, но и где-то как-то революционеры тоже. А революционер – это звучит гордо! Подробности...
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    Крупнейшие техногенные катастрофы Москвы

    Что увидели россияне в новогоднем небе

    Самые забавные видеоролики, посвященные символу 2019 года

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      За несколько часов до наступления Нового года в Магнитогорске произошла трагедия: взорвался газ в десятиэтажном жилом доме. Разбор завалов продолжается до сих пор. Спасателям приходится то и дело останавливать операцию из-за угрозы обрушения
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      Мировые столицы нарядились к Новому году. Крупнейшие города хвастаются своими центральными елками – самыми высокими, яркими и необычными. Например, новогодний символ Минска (на фото) практически целиком состоит из огней
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        Отход от привычного стандарта упаковки каких продуктов вас раздражает больше всего?
        • Яйца (9 шт.)

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        • Ничего не раздражает, если цена не растет

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          В поломке единственного комического телескопа есть знак большого успеха России

          «Спектр-Р» был уникальной орбитальной астрофизической обсерваторией    12 января 2019, 14:20
          Фото: laspace.ru,
          Спектр-Р продолжает сбор уникальных научных данных
          Текст: Андрей Резчиков

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          Ученые потеряли связь с единственным большим российским космическим телескопом «Спектр-Р». Не исключается поломка приемо-передающего устройства. Благодаря «Спектру-Р» был установлен мировой рекорд, а также удалось зафиксировать плевки материей из сверхмассивной черной дыры. Сейчас телескоп переведен в «домашнее положение». Насколько серьезная потеря аппарата и есть ли у России возможность заменить его?

          В субботу стали известны подробности ситуации с частичной потерей управления единственным российским космическим телескопом «Спектр-Р» (проект «Радиоастрон»), который с четверга перестал получать команды с Земли. Руководитель научной программы проекта, член-корреспондент Российской академии наук Юрий Ковалев рассказал РИА «Новости», что эксплуатация телескопа будет завершена, если с ним не удастся восстановить связь и начать передавать управляющие команды.

          Он пояснил, что «Спектр-Р» работает только по командам с Земли. Перед каждым сеансом на борт закладывается программа наблюдений и посылается сигнал на включение приемо-передающей антенны. Сейчас такая команда не проходит на борт аппарата, который переведен в «домашнее положение». В этом состоянии солнечные батареи продолжают подавать питание, но другие части спутника не подвержены свету и охлаждаются.

          Как сообщил директор Астрокосмического центра ФИАН академик Николай Кардашев, подобные сбои «уже бывали» и все «может заработать». «Сейчас проводятся попытки наладить ситуацию, идут сеансы и сегодня, и завтра... Там разные системы связи, часть работает, часть не работает. Часть сигналов есть», – рассказал ученый, подчеркнув, что гарантийный срок существования «Спектра-Р» в принципе уже истек.

          Наладить связь с аппаратом пытаются и сотрудники «Роскосмоса», но тоже безуспешно. Источники в ракетно-космической отрасли не исключают, что управление телескопом прервалось из-за поломки третьего резервного комплекта приемо-передающего устройства.

          Изначально работу телескопа «Спектр-Р» планировалось завершить в 2016 году, но ее продлили до конца 2019 года. На весну этого года запланирован запуск нового российско-немецкого телескопа «Спектр-РГ». Впрочем, обработка научных данных со «Спектра-Р» после завершения его работы займет годы.

          «Радиоастрон» – это 10-метровый космический радиотелескоп, уникальная орбитальная астрофизическая обсерватория «Спектр-Р», которая совместно с земными радиотелескопами образует единый радиоинтерферометр со сверхбольшой базой. Обсерватория проводила фундаментальные астрофизические исследования в радиодиапазоне электромагнитного спектра.

          Обсерватория была запущена в июле 2011 года и стала для российских специалистов первым за многие годы космическим астрофизическим инструментом. В ноябре того же года ученые провели первые наблюдения в режиме интерферометра, а в январе 2012 года «Радиоастрон» наблюдал в связке с наземными радиотелескопами в самой дальней точке своей орбиты, образовав виртуальный радиотелескоп с рекордным диаметром зеркала – 220 тыс. километров. В 2014 году это достижение помогло «Радиоастрону» попасть в книгу рекордов Гиннесса в качестве самого большого радиотелескопа.

          Два года назад с помощью телескопа российские ученые заглянули внутрь ядра галактики BL в созвездии Ящерицы и получили рекордно детальные снимки «ножки» джета – узкого пучка материи, выплевываемого сверхмассивной черной дырой в ее центре.

          В экспертном сообществе отмечают успешность проекта. Научный руководитель Института космической политики Иван Моисеев подчеркивает, что «Спектр-Р» был очень значимым аппаратом для российской науки.

          «Пожалуй, это единственный серьезный космический эксперимент за десятилетия», – сказал Моисеев газете ВЗГЛЯД.

          Эксперт напомнил, что ресурс аппарата неоднократно продлевался, но на сегодня он «свое отработал». Чаще аппарат не дорабатывает до конца срока, но в ситуации со «Спектром-Р» произошло наоборот – ресурс аппарата только продлевали.

          «Радиоастрон» проработал отлично. Данная авария ожидаемая. Ресурс он свой выработал. Но раз он продолжал работать, то почему бы не использовать его? Потерю связи можно рассматривать как большой успех.

          Это произошло не через месяц после запуска. То, что он несколько раз переработал гарантийный срок – это достижение», – отметил Моисеев.

          По его словам, каждый аппарат рассчитан на определенный срок работы и на это время выделяется финансирование. Но если аппарат продолжает работать дольше намеченных сроков, то происходит процедура продления срока службы – назначается новая дата завершения проекта, выделяется новое финансирование.

          «Продление не имеет ограниченного срока. Если аппарат продолжает работать, то будут еще раз продлевать, а не будет работать – то программа закрывается. И то, что они продлили программу использования «Спектра-Р» до конца 2019 года, вовсе не означает, что ученые рассчитывали на то, что аппарат будет работать все это время. Они просто получили дополнительное финансирование на работу с телескопом», – пояснил эксперт.

          Что касается запуска нового российско-немецкого телескопа «Спектр-РГ», то Моисеев напомнил, что аппарат планировалось запустить еще несколько лет назад, поэтому проект «идет с большим трудом и задержками». Но даже если запуск пройдет в намеченное время и штатно, до этого времени у России не будет работающего космического телескопа.

          «Сейчас «Спектр-РГ» должен полететь, если ничего не случится. Но он же должен был полететь много лет назад. Вот в чем проблема. Это единственная наша крупная линейка телескопов. Есть еще малые аппараты с научной программой, но для мира они проходят незаметно, а работа «Спектра-Р» была серьезным достижением», – подытожил эксперт.


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