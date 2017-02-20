В поломке единственного комического телескопа есть знак большого успеха России

Ученые потеряли связь с единственным большим российским космическим телескопом «Спектр-Р». Не исключается поломка приемо-передающего устройства. Благодаря «Спектру-Р» был установлен мировой рекорд, а также удалось зафиксировать плевки материей из сверхмассивной черной дыры. Сейчас телескоп переведен в «домашнее положение». Насколько серьезная потеря аппарата и есть ли у России возможность заменить его?

В субботу стали известны подробности ситуации с частичной потерей управления единственным российским космическим телескопом «Спектр-Р» (проект «Радиоастрон»), который с четверга перестал получать команды с Земли. Руководитель научной программы проекта, член-корреспондент Российской академии наук Юрий Ковалев рассказал РИА «Новости», что эксплуатация телескопа будет завершена, если с ним не удастся восстановить связь и начать передавать управляющие команды.

Он пояснил, что «Спектр-Р» работает только по командам с Земли. Перед каждым сеансом на борт закладывается программа наблюдений и посылается сигнал на включение приемо-передающей антенны. Сейчас такая команда не проходит на борт аппарата, который переведен в «домашнее положение». В этом состоянии солнечные батареи продолжают подавать питание, но другие части спутника не подвержены свету и охлаждаются.

Как сообщил директор Астрокосмического центра ФИАН академик Николай Кардашев, подобные сбои «уже бывали» и все «может заработать». «Сейчас проводятся попытки наладить ситуацию, идут сеансы и сегодня, и завтра... Там разные системы связи, часть работает, часть не работает. Часть сигналов есть», – рассказал ученый, подчеркнув, что гарантийный срок существования «Спектра-Р» в принципе уже истек.

Наладить связь с аппаратом пытаются и сотрудники «Роскосмоса», но тоже безуспешно. Источники в ракетно-космической отрасли не исключают, что управление телескопом прервалось из-за поломки третьего резервного комплекта приемо-передающего устройства.

Изначально работу телескопа «Спектр-Р» планировалось завершить в 2016 году, но ее продлили до конца 2019 года. На весну этого года запланирован запуск нового российско-немецкого телескопа «Спектр-РГ». Впрочем, обработка научных данных со «Спектра-Р» после завершения его работы займет годы.

«Радиоастрон» – это 10-метровый космический радиотелескоп, уникальная орбитальная астрофизическая обсерватория «Спектр-Р», которая совместно с земными радиотелескопами образует единый радиоинтерферометр со сверхбольшой базой. Обсерватория проводила фундаментальные астрофизические исследования в радиодиапазоне электромагнитного спектра.

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Обсерватория была запущена в июле 2011 года и стала для российских специалистов первым за многие годы космическим астрофизическим инструментом. В ноябре того же года ученые провели первые наблюдения в режиме интерферометра, а в январе 2012 года «Радиоастрон» наблюдал в связке с наземными радиотелескопами в самой дальней точке своей орбиты, образовав виртуальный радиотелескоп с рекордным диаметром зеркала – 220 тыс. километров. В 2014 году это достижение помогло «Радиоастрону» попасть в книгу рекордов Гиннесса в качестве самого большого радиотелескопа.

Два года назад с помощью телескопа российские ученые заглянули внутрь ядра галактики BL в созвездии Ящерицы и получили рекордно детальные снимки «ножки» джета – узкого пучка материи, выплевываемого сверхмассивной черной дырой в ее центре.

В экспертном сообществе отмечают успешность проекта. Научный руководитель Института космической политики Иван Моисеев подчеркивает, что «Спектр-Р» был очень значимым аппаратом для российской науки.

«Пожалуй, это единственный серьезный космический эксперимент за десятилетия», – сказал Моисеев газете ВЗГЛЯД.

Эксперт напомнил, что ресурс аппарата неоднократно продлевался, но на сегодня он «свое отработал». Чаще аппарат не дорабатывает до конца срока, но в ситуации со «Спектром-Р» произошло наоборот – ресурс аппарата только продлевали.

«Радиоастрон» проработал отлично. Данная авария ожидаемая. Ресурс он свой выработал. Но раз он продолжал работать, то почему бы не использовать его? Потерю связи можно рассматривать как большой успех.

Это произошло не через месяц после запуска. То, что он несколько раз переработал гарантийный срок – это достижение», – отметил Моисеев.

По его словам, каждый аппарат рассчитан на определенный срок работы и на это время выделяется финансирование. Но если аппарат продолжает работать дольше намеченных сроков, то происходит процедура продления срока службы – назначается новая дата завершения проекта, выделяется новое финансирование.

«Продление не имеет ограниченного срока. Если аппарат продолжает работать, то будут еще раз продлевать, а не будет работать – то программа закрывается. И то, что они продлили программу использования «Спектра-Р» до конца 2019 года, вовсе не означает, что ученые рассчитывали на то, что аппарат будет работать все это время. Они просто получили дополнительное финансирование на работу с телескопом», – пояснил эксперт.

Что касается запуска нового российско-немецкого телескопа «Спектр-РГ», то Моисеев напомнил, что аппарат планировалось запустить еще несколько лет назад, поэтому проект «идет с большим трудом и задержками». Но даже если запуск пройдет в намеченное время и штатно, до этого времени у России не будет работающего космического телескопа.

«Сейчас «Спектр-РГ» должен полететь, если ничего не случится. Но он же должен был полететь много лет назад. Вот в чем проблема. Это единственная наша крупная линейка телескопов. Есть еще малые аппараты с научной программой, но для мира они проходят незаметно, а работа «Спектра-Р» была серьезным достижением», – подытожил эксперт.