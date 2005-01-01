Потеряно управление единственным российским космическим телескопом «Спектр-Р»

Связь с единственным российским космическим телескопом «Спектр-Р» частично потеряна, аппарат не принимает команды с Земли, сообщил директор Астрокосмического центра Физического института Академии наук (ФИАН) академик Николай Кардашев.

Кардашев сообщил РИА «Новости», что в настоящее время предпринимаются попытки наладить ситуацию, «идут сеансы и сегодня, и завтра». «Там разные системы связи, часть работает, часть не работает. Часть сигналов есть», – сообщил он, добавив, что подобные сбои уже бывали и связь может восстановиться. «Мы на это надеемся», – сказал ученый.

По его словам, аппарат не работает только на прием командной информации, но на Земле продолжают принимать научные данные от него.

Специалисты предприятия-производителя пытаются восстановить двустороннюю связь, однако несколько таких попыток уже завершились неудачей. Ученый подчеркнул, что гарантийный срок существования «Спектра-Р» уже истек.

Научный руководитель проекта «Радиоастрон» (космический аппарат «Спектр-Р») член-корреспондент РАН Юрий Ковалев в свою очередь сообщил, что связь со спутником потеряна. «Со вчерашнего утра (с четверга, 10 января, – прим. ВЗГЛЯД) наш спутник не выходит на связь. Но пока есть надежда – спутник точно жив», – написал он, отметив, что, если спутник не выйдет на связь, управлять им не получится.

Источник в ракетно-космической отрасли сообщил, что управление телескопом могло быть потеряно из-за выхода из строя третьего резервного комплекта приемо-передающего устройства. «Более года аппарат работает на втором резервном комплекте, с которым могли возникнуть проблемы», – сообщил он.

«Радиоастрон» – это 10-метровый космический радиотелескоп, уникальная орбитальная астрофизическая обсерватория «Спектр-Р», которая совместно с земными радиотелескопами образует единый радиоинтерферометр со сверхбольшой базой. Обсерватория предназначена для фундаментальных астрофизических исследований в радиодиапазоне электромагнитного спектра. «Радиоастрон» реализует рекордное в астрономии угловое разрешение, определяемое расстоянием между телескопами до 350 тыс. километров.

На весну этого года запланирован запуск в космос нового российско-немецкого телескопа «Спектр-РГ».