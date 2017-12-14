Названы новые сроки запуска российской космической обсерватории

Запуск космической обсерватории «Спектр-РГ» перенесен на март 2019 года, сообщили в пресс-службе компании «Российские космические системы» (РКС).

«Холдинг РКС изготовил и передал заказчику новый высокоэффективный бортовой радиокомплекс для международной орбитальной астрофизической обсерватории «Спектр-РГ», запуск которой запланирован на март 2019 года. Созданные в РКС уникальные приборы позволят ученым управлять космическим аппаратом и получать научную информацию на расстоянии до 1,8 миллиона километров от Земли», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Чтобы разместить на обсерватории российский телескоп ART XC и немецкий eROSITA, вспомогательную аппаратуру сделали компактной и легкой. Именно поэтому один комплекс будет принимать команды, корректировать траекторию и передавать на Землю телеметрическую и научную информацию.

«Бортовой радиокомплекс – самостоятельная система, которая может выполнять свои задачи независимо от бортового комплекса управления (БКУ). Для этого мы разработали схему, при которой радиокомплекс имеет три интерфейса связи. Это позволило повысить надежность, оптимизировать работу бортового оборудования, заметно снизить нагрузку на БКУ и уменьшить потребление энергии», – рассказал руководитель отдела радиокомплексов и систем передачи информации РКС Алексей Колобаев.

Орбитальная астрофизическая обсерватория «Спектр-РГ» предназначена для изучения Вселенной в гамма- и рентгеновском спектральном диапазоне. Ранее сообщалось, что ее запуск запланирован на 2017 год.

До этого сообщалось, что «Спектр-РГ» будет запущен в 2014 году.

Напомним, в январе 2018 года глава научной программы проекта «Радиоастрон» Юрий Ковалев заявил, что российская орбитальная обсерватория «Спектр-Рентген-Гамма» («Спектр-РГ») может быть запущена в конце 2018 – начале 2019 года.