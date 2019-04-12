Ученому РАН объяснили необходимость космонавтов

Космонавты, Герои России Сергей Крикалев и Андрей Борисенко прокомментировали заявление ведущего научного сотрудника Института ядерных исследований РАН Вячеслава Докучаева о «бесполезности» космонавтов для науки.

«Я не готов вступать с ним (Докучаевым – прим. ВЗГЛЯД) в заочную полемику. Я считаю, что он не прав», – заявил Daily Storm Сергей Крикалев, исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым программам.

Борисенко в свою очередь заявил, что мнение о бесполезности человека в космосе – это большое заблуждение. Человека нельзя противопоставлять «автомату», подчеркнул он. «Этот спор напоминает, какая рука для человека важнее – левая или правая. Необходим именно комплексный подход в решении научных задач. Далеко не все могут делать автоматы», – заметил он.

«Человек может перенастроить, подправить автоматический комплекс, если он в этом нуждается. Именно человек принимает решение в случае возникновения каких-либо нештатных ситуаций и может провести ремонтно-восстановительные работы», – продолжил Борисенко.

Он напомнил об аварии на американском космическим телескопе «Хаббл». Из-за выхода из строя системы терморегулирования телескопа, работавшего в автоматическом режиме на орбите вокруг Земли, был поставлен крест на «очень интересной и очень дорогостоящей» научной программе, подчеркнул космонавт.

«Именно из-за того что телескоп вышел из строя, наши американские коллеги вынуждены были организовать пилотируемую экспедицию к «Хабблу» и выполнять ремонтно-восстановительные работы», – добавил он.

Ранее в пятницу Докучаев заявил, что Международная космическая станция является «пустой тратой времени», так как люди в космосе не нужны, а все работы там выполняются роботами. Ученый убежден, что государство должно тратить деньги налогоплательщиков на «настоящую» науку, а отправлять людей в космос стоит за частные деньги.