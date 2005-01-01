Сотрудник РАН назвал космонавтов бесполезными

Ведущий научный сотрудник Института ядерных исследований РАН Вячеслав Докучаев в эфире радиостанции «Говорит Москва» сказал, что космонавты бесполезны для науки.

По мнению ученого, с научной точки зрения, Международная космическая станция – «пустая трата времени», передает РИА «Новости». Докучаев отметил, что люди в космосе не нужны, так как последние важные открытия были сделаны роботами. Он также добавил, что в основном космонавты на МКС занимаются собственным жизнеобеспечением.

«Изучают, кто у них там дырки просверливает. Тратятся миллиарды не рублей, а долларов, а научный выход – ноль», – сказал Докучаев.

Ученый убежден, что государство должно тратить деньги налогоплательщиков на «настоящую» науку, а отправлять людей в космос стоит за частные деньги.

Ранее сообщалось, кого россияне считают лидером в освоении космоса.

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