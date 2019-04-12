Россияне назвали лидеров в освоении космоса

Большинство россиян (76%) считают Россию одним из лидеров в освоении космоса, говорится в исследовании ВЦИОМ.

В числе наиболее успешных в плане освоения космоса стран были также названы США (66%) и Китай (46%), говорится на сайте ВЦИОМ.

90% россиян уверены, что страна должна участвовать в космических исследованиях, против выступили 7% опрошенных.

Около половины (42%) участников опроса полагают, что усилия по изучению космоса необходимо увеличить, и почти столько же респондентов (41%) считают достаточным нынешний уровень обеспечения космических исследований.

Еще 9% думают, что расходы на космические исследования следует сократить.

Основными целями освоения космоса, по мнению россиян, являются развитие науки и высших технологий (49%), обеспечение обороноспособности (44%), развитие авиакосмической промышленности и создание новых рабочих мест (24%).

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился 10 апреля 2019 года. Объем выборки – 1 тыс. 600 респондентов, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

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