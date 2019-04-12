В Роскосмосе рассказали подробности планируемого полета на Луну

Российские космонавты, которые отправятся на Луну, должны будут стать автономнее и принимать решения без помощи центров управления на Земле, заявил исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев.

Крикалев заявил, что «будут разрабатываться техника и процедуры ее использования, которые предоставят экипажу больше автономности или потребуют от него умения находить решение самостоятельно, не опираясь на помощь Земли», передает ТАСС.

Он отметил, что такая мера необходима, так как у экипажей лунных миссий не будет возможности «срочно что-то доставить, развернуться и полететь назад».

При этом принципы подготовки космонавтов останутся прежними.

По словам Крикалева, первыми участниками российских лунных миссий будут инженеры, так как «проще взять инженера, который знает системы корабля, и доучить его по биологии».

Узкие специализации появятся, когда на лунных базах будет больше людей.

Представитель Роскосмоса заявил также, что Россия не будет отказываться от исследований на низкой околоземной орбите, когда займется освоением дальнего космоса.

Так, например, продолжатся эксперименты, которым нужна чистая невесомость. Отмечается, что будущем низкая орбита чаще всего будет использоваться «для сборки аппаратов и полета дальше».

Ранее стало известно, что Россия может отправить на Луну коммерческих попутчиков.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД