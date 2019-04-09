Россия может отправить на Луну коммерческих попутчиков

Возможность отправки коммерческих нагрузок к Луне попутно с российскими лунными миссиями будет рассматриваться ближе к запускам, сообщили в Главкосмосе.

«В связи с тем, что программы освоения дальнего космоса подвержены корректировкам, планирование конкретных миссий, в том числе по запуску попутной коммерческой нагрузки, будет проходить в соответствии с подготовкой к реализации основных программ межпланетных миссий», – сообщил генеральный директор компании Главкосмос (входит в Роскосмос) Дмитрий Лоскутов РИА «Новости».

Ранее в годовом отчете Главкосмоса за 2016 год оговаривалось, что компания рассматривает услугу по запуску на коммерческой основе малых космических аппаратов вместе с запуском российских межпланетных миссий серии «Луна», однако в документе 2017 года эта позиция уже отсутствовала.

Ближайший запуск российской станции к «Луна-25» запланирован на 2021 год.

Ранее газета ВЗГЛЯД сообщала, почему за Луну так активно борются Россия, США и Китай.

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