Есть ли в России собственный Илон Маск

День космонавтики заставляет говорить не только о великом прошлом, но и о будущем. А самое перспективное сейчас космическое направление – частные космические компании, особенно это видно на примере выдающихся достижений Илона Маска. Есть ли подобные деятели в России и какими проектами они занимаются?

«В России есть серьезный задел для появления и развития частных космических проектов, – считает гендиректор компании «ВЭБ Инновации» Кирилл Булатов. – Однако реализовывать их только на средства частных инвесторов сложно по причине высокой стоимости». По его мнению, в основе таких проектов должен лежать принцип кооперации: например, «государство может поддерживать космических частников путем размещения заказов».

Как, скажем, в США поддерживают компанию SpaceX инженера и предпринимателя Илона Маска. Его в свое время допустили к космическим технологиям, помогли на начальном этапе с финансированием разработок, и сегодня у него в активе многомиллиардные контракты на космические запуски в интересах государственных программ. Своими носителями Falcon он отправляет в космос и военные спутники, и свои космические корабли Dragon к МКС. Чаще пока грузовые, но и пилотируемый уже осуществил первый беспилотный полет. А скоро на нем отправятся в космос и двое астронавтов-испытателей…

Лавры предприимчивого американца, похоже, не дают покоя наиболее амбициозным российским инженерам-конструкторам. Однако нашим частникам похвалиться пока особо нечем, хотя лицензии Роскосмоса на осуществление космической деятельности уже имеют немало компаний. Особо на слуху, пожалуй, три – 7 Space, ООО «Космокурс» и АО «ИСОН».

С логотипом «Сколково» на борту

Созданное в 2011 году АО «ИСОН» – это частная технологическая компания, занимается разработкой и реализацией инновационных многоразовых ракетно-космических технологий и созданием многофункциональных летательных аппаратов (МЛА).

Проект многоразового космического аппарата (фото: АО «ИСОН»)

Генеральный директор АО «ИСОН» Юрий Бахвалов утверждает, что их компания (резидент кластера передовых производственных технологий, ядерных и космических технологий Фонда «Сколково») разрабатывает «первый в мире многоразовый и многофункциональный летательный аппарат, способный выполнять различные задачи как в воздушном, так и в космическом пространстве». Одной из особенностей данного аппарата является то, что его запуск может быть произведен практически с любого аэродрома. Это делает его мобильным и экономически более выгодным по сравнению с традиционными средствами выведения.

К этому времени специалисты компании успели изготовить модель МЛА и испытать ее в аэродинамической трубе Центрального аэрогидродинамического института имени Н.Е. Жуковского (ЦАГИ). По результатам выполнения этих работ «ИСОН» получил лицензию Роскосмоса на разработку и создание ракетно-космической техники.

Впереди следующая стадия. До 2023 года «ИСОН» предполагает подготовить производственные мощности, изготовить пять макетов МЛА и провести наземные испытания. Затем будет создан штатный летательный аппарат, который пройдет пять летных испытаний.

На разрабатываемом МЛА будет использоваться отечественный ракетный двигатель 14Д30 от разгонного блока «Бриз-М». Предполагается, что беспилотник сможет летать на высоте до 160 километров, развивать скорость до семи Махов и выводить на орбиту спутники массой до 10 кг. На начальном этапе полета будет использоваться самолет-носитель, вероятнее всего – М-55 «Геодезия» (высотный самолет, созданный в знаменитом КБ Мясищева). Возвращаться на Землю МЛА будет при помощи парашюта.

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Создание многоразового космического аппарата – дело затратное. По словам исполнительного директора компании «ИСОН» Игоря Бакараса, стоимость проекта составит около двух млрд рублей, а финансирование будет осуществляться от Фонда «Сколково» и частных инвесторов. Особо подчеркивается, что МЛА будет полностью сделан из российских комплектующих.

«Мы очень надеемся, – говорит проектный менеджер направления «Космические технологии» Фонда «Сколково» Иван Косенков, – что в начале двадцатых годов увидим в небе суборбитальный аппарат «ИСОН» с логотипом «Сколково» на борту».

«Космокурс» станет рентабельным через десяток лет

Эта частная космическая компания появилась в 2014 году, тоже став со временем резидентом Фонда «Сколково». Идея основателей «Космокурса» не нова: создать ракету-носитель и многоразовый корабль, чтобы возить на орбиту туристов. Проектом предполагается, что корабль с шестью туристами будет запускаться в космос по суборбитальной траектории, то есть без оборота вокруг Земли. Полет займет около 15 минут, из них примерно пять пройдут в невесомости. И за это удовольствие турист заплатит кругленькую сумму – ориентировочно 250 тысяч долларов.

По мнению гендиректора ООО «Космокурс» Павла Пушкина, программа космического туризма может стать рентабельной в течение семи–десяти лет после начала первых полетов. От НИОКР с созданием опытного и серийного образцов до первого туристического полета потребуется порядка 150–200 млн долларов.

Если все пойдет так, как рассчитывает господин Пушкин, то первый полет опытного образца состоится в 2023 году, а первый полет корабля с туристами – в 2025-м. Уже к 2030 году компания планирует выйти на уровень 115 запусков в год, то есть два в неделю, отправляя ежегодно в полет порядка 700 космических туристов. Себестоимость полета не раскрывается, однако считается, что 1,5 млн долларов от шести туристов сполна окупят расходы на организацию суборбитального путешествия.

Проектируемый суборбитальный космический комплекс (ракета плюс корабль) будет многоразовым. Как рассказывал в интервью ТАСС Павел Пушкин, «изделия должны быть рассчитаны на десять полетов, то есть каждые десять полетов будет новая ракета и новый корабль». «Таким образом, в год при 115 пусках будем изготавливать 10–12 носителей и кораблей, – уточняет глава «Космокурса». – Стартовая масса нашей ракеты – до 80 тонн, масса корабля с людьми – семь тонн». Сейчас компания активно занимается подготовкой производства и экспериментальной базы. Например, самостоятельно проектирует ЖРД ракеты-носителя и космического аппарата.

В начале марта «Космокурс» объявил о том, что к 2025 году будет построен первый в России частный космодром, в который компания Павла Пушкина намерена инвестировать порядка 2,5 млрд рублей. Стартовая площадка появится в Нижегородской области – соответствующее соглашение подписано инвестором и региональными властями. Осталось подобрать конкретное место для космической гавани и согласовать проект с Роскосмосом.

«Морской старт» для S7 AirSpace

В декабре прошлого года основатель и гендиректор S7 Group Владислав Филев объявил о смене названия холдинговой компании: ЗАО «Группа компаний С7» (S7 Group) становится ЗАО «С7 авиационно-космическая корпорация» (S7 AirSpace Corporation). Как заявил господин Филев, новое название – S7 AirSpace – подчеркивает высокие амбиции и готовность к расширению космического направления для всего холдинга.

Амбиции амбициями, однако основатель S7 Владислав Филев, похоже, уже не рад, что стал владельцем «Морского старта», от которого с радостью избавился прежний хозяин – Ракетно-космическая корпорация «Энергия».

О купле-продаже заговорили еще в 2016-м, а сделку стороны закрыли весной 2018 года – Филев получил в полное распоряжение передвижную стартовую платформу Odyssey, сборочно-командное судно Sea Launch Commander, инфраструктуру базового порта в Лонг-Бич (Калифорния) и интеллектуальные права, включая товарный знак. Эту сделку называли одним из важнейших примеров государственно-частного партнерства в космической отрасли. Еще бы, в России такие деньги в космонавтику не решался вкладывать ни один частный инвестор.

Перспективы рисовались самые радужные. Партнерами S7 назывались Роскосмос и украинский «Южмаш» (производитель ракет семейства «Зенит»). От первого новоиспеченный владелец «Морского старта» получил лицензию на осуществление космической деятельности и заверения во всесторонней поддержке – от обучения персонала до совместной разработки ракеты под платформу Odyssey. Со вторым еще в апреле 2017-го S7 заключила контракт на производство двенадцати РН «Зенит-3SL». Первый пуск планировался на декабрь 2019 года, а все изготовленные ракеты предполагалось запускать в 2020–2022-х – три-четыре за год.

Сегодня ООО «C7 Космические транспортные системы» (S7 Space), которое входит в холдинг S7 AirSpace, является первой в России коммерческой компанией, предоставляющей полный цикл услуг по запускам космических аппаратов с использованием ракет-носителей «Зенит». Главная цель S7 Space – обеспечение растущих потребностей мирового рынка пусковых услуг за счет экономически эффективного использования ресурсов «Морского старта». Об этом пишется на сайте компании.

Платформа Odyssey (фото: Михеев Алексей/Фотохроника ТАСС)

Эффективно использовать плавучий космодром – это значит обеспечивать ежегодно не менее четырех запусков, а в течение ближайших 15 лет запустить порядка 70 ракет. Стоимость одного запуска, как считают в руководстве S7 Space, будет индивидуальной, зависящей от многих факторов. Илон Маск, например, оценивает запуск своего Falcon 9 в 65 млн долларов, S7 Space рассчитывает продавать свою пусковую услугу дороже – до 76 млн долларов. Но эти миллионы возьмут за скорость, как прогнозировал ранее Сергей Сопов, экс-гендиректор S7 Space. Об этом говорил и глава S7 AirSpace Владислав Филев: «Наш подход к ведению бизнеса кардинально отличается от многих компаний – мы не будем продавать обещания, мы будем продавать запуски только на готовых ракетах-носителях. Сначала ракеты, и только потом – покупатель».

Конечно, конкурировать с Маском будет нелегко. Да и пока нечем. Первый показательный запуск с «Морского старта», запланированный на декабрь этого года, скорее всего, не состоится – нет готового носителя, да и не предвидится. Ожидалось, что первый из заказанных «Зенитов» украинский производитель отгрузит в первом квартале текущего года. Но недавно появилась информация о том, что S7 Space, скорее всего, разорвет контракт с Южным машиностроительным заводом на поставку 12 ракет-носителей. Если это действительно произойдет, «Морской старт» будет заморожен еще на неопределенное время.

Кто is who

Кого же сегодня притягивает частная космонавтика?

«Космическая отрасль Советского Союза, а теперь и России, является огромным резервуаром личностей, в которых живет дух свободной научной инициативы и творчества, способных дать эффект в любой области». Эти слова академика РАН Бориса Чертока как нельзя лучше характеризуют положение дел в сфере частной космонавтики, где у руля стоят бывшие сотрудники предприятий, входящих в структуру госкорпорации «Роскосмос».

Компанией «ИСОН» руководит Юрий Бахвалов, в ракетно-космической отрасли не дилетант. Он с 2003-го по 2015 год занимал должность первого заместителя гендиректора ГКНПЦ имени М.В. Хруничева и возглавлял КБ «Салют». Под его руководством разрабатывались ракеты-носители (РН) «Протон-М», «Рокот», «Ангара», разгонные блоки «Бриз», космические аппараты «Монитор-Э» и «Экспресс».

Экс-сотрудник Центра Хруничева возглавляет и ООО «Космокурс»: Павел Пушкин пришел работать в ГКНПЦ еще будучи студентом аэрокосмического факультета МАИ, трудился в должности замруководителя проектно-исследовательского центра, участвовал в проектировании и модернизации ракеты-носителя «Ангара». В 2014-м оставил предприятие, основав «Космокурс».

Лихо переманивает специалистов S7 Space. Совсем недавно в компанию из РКК «Энергия» перешли космонавт-испытатель Марк Серов и часть сотрудников летно-испытательного отдела, занимавшихся наземными испытаниями перспективного пилотируемого корабля «Федерация». А ранее в руководство S7 Space вошли Николай Брюханов и Игорь Радугин, тоже бывшие сотрудники Ракетно-космической корпорации.

Руководство S7 Space склонно утверждать, что в их фирме готово работать большое количество высококлассных специалистов, поскольку в частной компании меньше бюрократических барьеров, можно поучаствовать в действительно прорывных проектах, заняться творческой работой. «В госструктурах все зарегулировано, вопрос создания чего-то нового очень осложнен – вот люди и идут к нам», – так еще недавно считал Сергей Сопов, экс-гендиректор S7 Space, покинувший компанию в феврале.

Бизнес приходит только туда, где уже сняты большие риски, такое мнение Сергей Крикалев выразил в интервью газете «Известия». «Как только задачи становятся повторяющимися, когда становится понятно, как просчитать затраты и где получить прибыль, сразу подтягивается бизнес. Он будет приходить в освоение низкой околоземной орбиты, где все стало проще и понятнее, – говорит Герой Советского Союза и Российской Федерации, исполнительный директор госкорпорации «Роскосмос» по пилотируемым программам. – А проекты, где ошибка может привести к возрастанию расходов в разы – прерогатива государства».