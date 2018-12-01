Взгляд
12 апреля, пятница  |  Последнее обновление — 11:07  |  vz.ru
Разделы

Есть ли в России собственный Илон Маск

Минут в невесомости за двести тысяч долларов - вот одна из перспективных бизнес-моделейФото: Sergei Remezov/Reuters
День космонавтики заставляет говорить не только о великом прошлом, но и о будущем. А самое перспективное сейчас космическое направление – частные космические компании, особенно это видно на примере выдающихся достижений Илона Маска. Есть ли подобные деятели в России и какими проектами они занимаются? Подробности...
Перейти а раздел…

Кто и как разрушил американские мечты об «арабском НАТО»

Президент Сиси в гостях у Дональда ТрампаФото: Kevin Lamarque/Reuters
Идея создания «арабского НАТО», широко разрекламированная два года назад, окончательно приказала долго жить. После завершения визита в США президента Сиси стало известно, что Египет официально уведомил Вашингтон о своем отказе участвовать в новом военном альянсе. Почему Каир принял такое решение, как это связано с Россией и какие последствия будет иметь? Подробности...
Перейти а раздел…

Конфликт в Госдуме напомнил о пользе мата

Неотъемлемая принадлежность мата к живому русскому языку не вызывает сомненийФото: Виктор Драчев/ТАСС
В парламенте разгорелся скандал вокруг непарламентских выражений, допущенных депутатом от КПРФ в социальных сетях. В ситуацию уже вмешались комиссия по этике и спикер Вячеслав Володин. При этом происходящее наглядно иллюстрирует то, что законодательные ограничения на использование мата в публичном пространстве РФ себя исчерпали – для русского языка должно настать время «оттепели». Подробности...
Перейти а раздел…

Западные СМИ: Ассанж просто всех там достал

Западная пресса предрекает, что Ассанжа экстрадируют в ШтатыФото: Tolga Akmen/ZUMA/Global Look Press
Арест Джулиана Ассанжа стал полной неожиданностью и для европейской прессы, и для властей тех стран, которые, казалось бы, в этом прямо заинтересованы – Швеции и США. Прогнозы его дальнейшей судьбы в мировых СМИ разнятся, как и оценки личности Ассанжа. Но интересно другое: наконец-то выяснилось, по какой причине основатель Wikileaks попал в руки британской полиции. Подробности...
Перейти а раздел…

Самый богатый экс-министр России оказался за решеткой

Журнал «Форбс» оценивал состояние Абызова в 1,2 млрд долларовФото: Александр Рюмин/ТАСС
Ушедший в тень после отставки бывший глава бывшего министерства по делам Открытого правительства Михаил Абызов оказался в центре внимания. По возвращении из Италии, где он жил в последнее время, Абызов, заподозренный в афере на 4 млрд рублей, был заключен под стражу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляет ФСБ. Подробности...
Перейти а раздел…

Россия смазывает шестеренки суданской драмы оружием за невозвратный кредит

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Основной нерв суданской политики – насильственная исламизация и арабизация негритянских частей страны. На этой ниве отличились все руководители Судана. И все потерпели фиаско. В этом есть и историческая обреченность. Подробности...

Обменять квартиру в Москве на билет на Марс

Александр Купцикевич, финансовый аналитик FxPro
Теперь мало просто разработать космический корабль: надо сделать так, чтобы он опережал конкурентов. Поддержки журналистов в этом случае также не дождаться. Первые полосы любят тех, кто номер 1. Все остальные могут начинать сначала. Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев

Арест Ассанжа нужно рассматривать в контексте Венесуэлы

Александр Чаусов, кандидат исторических наук, публицист
Уже появилась конспирологическая версия, почему основателя «Викиликс» лишили убежища именно сейчас. Якобы он начал собирать компромат на президента Эквадора. Если это правда, впору присуждать Ассанжу премию «Слабоумие и отвага – 2019». Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев
    Перейти а раздел…

    Главные мемы из фильмов великого Георгия Данелии

    Как работает древнекитайская практика подбора чиновников

    Обсуждение: 10 комментариев

    Лучшие шутки Владимира Зеленского

    Обсуждение: 6 комментариев
      Перейти а раздел…

      Джулиан Ассанж арестован британской полицией

      Основатель организации WikiLeaks Джулиан Ассанж арестован в посольстве Эквадора в Лондоне. Ранее власти Эквадора отказали ему в убежище, оправдываясь «агрессивным» поведением беглеца. Из здания Ассанжа вынесли на руках английские силовики и затолкали в полицейский автобус
      Подробности...

      Опубликовано первое в истории фото черной дыры

      Перед вами уникальная фотография. Это первое в истории изображение черной дыры – M87. Изображение было получено в рамках проекта Event Horizon Telescope, объединившего восемь радиотелескопов по всему миру
      Подробности...

      Ушел из жизни актер Алексей Булдаков

      Актер Алексей Булдаков умер на 69-м году жизни. У него оторвался тромб, когда он ночевал в одном из отелей Улан-Батора. Булдаков стал всенародно любимым артистом в образе генерала Иволгина – после выхода фильмов «Особенности национальной охоты» и «Особенности национальной рыбалки»
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        История успеха сибирской шишки

        WoodMood. Хотим заменить столы в Кремле на наши

        Карты мира MiMi. Как собрать пазл успеха

          Перейти а раздел…
          Как вы оцениваете необходимость мигрантов для России?
          • России требуется больше мигрантов

          • России требуется меньше мигрантов

          • Сейчас в России столько мигрантов, сколько нужно

          За природные ресурсы Луны начинается ожесточенная борьба. Должна ли Россия финансировать собственный лунный проект?
          • Да

          • Нет

          Должна ли быть запрещена пропаганда «антипрививочников»?
          • Да

          • Нет

            Перейти а раздел…
            НОВОСТЬ ЧАСА:Минздрав заявил о резком росте зарплат врачей
            Топ-менеджер Роскосмоса оценил предназначенный для космонавтов самолетЗеленский и Порошенко устроили перепалку в прямом эфире (видео)Американские СМИ: США не готовы к борьбе за АрктикуФранция заблокировала торговую сделку ЕС с США
            Назначена дата спуска на воду первой подлодки-носителя «Посейдона»Ополченцы ДНР спасли автомобиль ОБСЕ от атаки ВСУПотребителям рассказали, как защититься от навязанных услугРогозин утвердил создание банка для «наведения порядка» в Роскосмосе
            Викторина: Юрий Гагарин – правда или пропаганда?На «сбитого фурой» Зеленского в новом видео высыпали кокаинВахтовикам на Ямале запретили мужеложество и мастурбациюДанные клиентов банков из черного списка ЦБ оказались в интернете

            конфликт с пешеходом


            Стало известно о наказании для избившего американца футболиста «Спартака»

            выборы на украине


            Шарий: Зеленский – единственный, кто смог нагнуть Порошенко

            потеряна связь


            Израильский космический аппарат разбился об Луну

            Видео

            армия и вооружение


            Турецкие СМИ назвали преимущества Су-57 над F-35

            особый случай


            Соцсети гневно отреагировали на оправдания матери сбившего курсанта МЧС воронежца

            бывший олигарх


            Ходорковский нервно отреагировал на публикацию в газете ВЗГЛЯД

            ключевой договор


            США ставят перед Россией ряд неприемлемых условий

            прекращение транзита


            Чем грозит Украине первая зима без российского газа

            Клоуна в президенты


            Глеб Простаков: Почему конформизм Зеленского – это хорошо

            Американское лицемерие


            Дмитрий Дробницкий: Трамп встал на защиту свободы в университетах

            Ходорковский угрожает


            Андрей Бабицкий: Либералы хотят распада России и всегда ошибаются

            на ваш взгляд


            За природные ресурсы Луны начинается ожесточенная борьба. Должна ли Россия финансировать собственный лунный проект?

            Есть ли в России собственный Илон Маск

            Минут в невесомости за двести тысяч долларов - вот одна из перспективных бизнес-моделей   12 апреля 2019, 10:44
            Фото: Sergei Remezov/Reuters
            Текст: Константин Меринов

            Версия для печати  •
            В закладки  •
            Постоянная ссылка  •
              •
            Сообщить об ошибке  •

            День космонавтики заставляет говорить не только о великом прошлом, но и о будущем. А самое перспективное сейчас космическое направление – частные космические компании, особенно это видно на примере выдающихся достижений Илона Маска. Есть ли подобные деятели в России и какими проектами они занимаются?

            «В России есть серьезный задел для появления и развития частных космических проектов, – считает гендиректор компании «ВЭБ Инновации» Кирилл Булатов. – Однако реализовывать их только на средства частных инвесторов сложно по причине высокой стоимости». По его мнению, в основе таких проектов должен лежать принцип кооперации: например, «государство может поддерживать космических частников путем размещения заказов».

            Как, скажем, в США поддерживают компанию SpaceX инженера и предпринимателя Илона Маска. Его в свое время допустили к космическим технологиям, помогли на начальном этапе с финансированием разработок, и сегодня у него в активе многомиллиардные контракты на космические запуски в интересах государственных программ. Своими носителями Falcon он отправляет в космос и военные спутники, и свои космические корабли Dragon к МКС. Чаще пока грузовые, но и пилотируемый уже осуществил первый беспилотный полет. А скоро на нем отправятся в космос и двое астронавтов-испытателей…

            Лавры предприимчивого американца, похоже, не дают покоя наиболее амбициозным российским инженерам-конструкторам. Однако нашим частникам похвалиться пока особо нечем, хотя лицензии Роскосмоса на осуществление космической деятельности уже имеют немало компаний. Особо на слуху, пожалуй, три – 7 Space, ООО «Космокурс» и АО «ИСОН».

            С логотипом «Сколково» на борту

            Созданное в 2011 году АО «ИСОН» – это частная технологическая компания, занимается разработкой и реализацией инновационных многоразовых ракетно-космических технологий и созданием многофункциональных летательных аппаратов (МЛА).

            Проект многоразового космического аппарата (фото: АО «ИСОН»)
            Проект многоразового космического аппарата (фото: АО «ИСОН»)

            Генеральный директор АО «ИСОН» Юрий Бахвалов утверждает, что их компания (резидент кластера передовых производственных технологий, ядерных и космических технологий Фонда «Сколково») разрабатывает «первый в мире многоразовый и многофункциональный летательный аппарат, способный выполнять различные задачи как в воздушном, так и в космическом пространстве». Одной из особенностей данного аппарата является то, что его запуск может быть произведен практически с любого аэродрома. Это делает его мобильным и экономически более выгодным по сравнению с традиционными средствами выведения.

            К этому времени специалисты компании успели изготовить модель МЛА и испытать ее в аэродинамической трубе Центрального аэрогидродинамического института имени Н.Е. Жуковского (ЦАГИ). По результатам выполнения этих работ «ИСОН» получил лицензию Роскосмоса на разработку и создание ракетно-космической техники.

            Впереди следующая стадия. До 2023 года «ИСОН» предполагает подготовить производственные мощности, изготовить пять макетов МЛА и провести наземные испытания. Затем будет создан штатный летательный аппарат, который пройдет пять летных испытаний.

            На разрабатываемом МЛА будет использоваться отечественный ракетный двигатель 14Д30 от разгонного блока «Бриз-М». Предполагается, что беспилотник сможет летать на высоте до 160 километров, развивать скорость до семи Махов и выводить на орбиту спутники массой до 10 кг. На начальном этапе полета будет использоваться самолет-носитель, вероятнее всего – М-55 «Геодезия» (высотный самолет, созданный в знаменитом КБ Мясищева). Возвращаться на Землю МЛА будет при помощи парашюта.

            Создание многоразового космического аппарата – дело затратное. По словам исполнительного директора компании «ИСОН» Игоря Бакараса, стоимость проекта составит около двух млрд рублей, а финансирование будет осуществляться от Фонда «Сколково» и частных инвесторов. Особо подчеркивается, что МЛА будет полностью сделан из российских комплектующих.

            «Мы очень надеемся, – говорит проектный менеджер направления «Космические технологии» Фонда «Сколково» Иван Косенков, – что в начале двадцатых годов увидим в небе суборбитальный аппарат «ИСОН» с логотипом «Сколково» на борту».

            «Космокурс» станет рентабельным через десяток лет

            Эта частная космическая компания появилась в 2014 году, тоже став со временем резидентом Фонда «Сколково». Идея основателей «Космокурса» не нова: создать ракету-носитель и многоразовый корабль, чтобы возить на орбиту туристов. Проектом предполагается, что корабль с шестью туристами будет запускаться в космос по суборбитальной траектории, то есть без оборота вокруг Земли. Полет займет около 15 минут, из них примерно пять пройдут в невесомости. И за это удовольствие турист заплатит кругленькую сумму – ориентировочно 250 тысяч долларов.

            По мнению гендиректора ООО «Космокурс» Павла Пушкина, программа космического туризма может стать рентабельной в течение семи–десяти лет после начала первых полетов. От НИОКР с созданием опытного и серийного образцов до первого туристического полета потребуется порядка 150–200 млн долларов.

            Если все пойдет так, как рассчитывает господин Пушкин, то первый полет опытного образца состоится в 2023 году, а первый полет корабля с туристами – в 2025-м. Уже к 2030 году компания планирует выйти на уровень 115 запусков в год, то есть два в неделю, отправляя ежегодно в полет порядка 700 космических туристов. Себестоимость полета не раскрывается, однако считается, что 1,5 млн долларов от шести туристов сполна окупят расходы на организацию суборбитального путешествия.

            Проектируемый суборбитальный космический комплекс (ракета плюс корабль) будет многоразовым. Как рассказывал в интервью ТАСС Павел Пушкин, «изделия должны быть рассчитаны на десять полетов, то есть каждые десять полетов будет новая ракета и новый корабль». «Таким образом, в год при 115 пусках будем изготавливать 10–12 носителей и кораблей, – уточняет глава «Космокурса». – Стартовая масса нашей ракеты – до 80 тонн, масса корабля с людьми – семь тонн». Сейчас компания активно занимается подготовкой производства и экспериментальной базы. Например, самостоятельно проектирует ЖРД ракеты-носителя и космического аппарата.

            В начале марта «Космокурс» объявил о том, что к 2025 году будет построен первый в России частный космодром, в который компания Павла Пушкина намерена инвестировать порядка 2,5 млрд рублей. Стартовая площадка появится в Нижегородской области – соответствующее соглашение подписано инвестором и региональными властями. Осталось подобрать конкретное место для космической гавани и согласовать проект с Роскосмосом.

            «Морской старт» для S7 AirSpace

            В декабре прошлого года основатель и гендиректор S7 Group Владислав Филев объявил о смене названия холдинговой компании: ЗАО «Группа компаний С7» (S7 Group) становится ЗАО «С7 авиационно-космическая корпорация» (S7 AirSpace Corporation). Как заявил господин Филев, новое название – S7 AirSpace – подчеркивает высокие амбиции и готовность к расширению космического направления для всего холдинга.

            Амбиции амбициями, однако основатель S7 Владислав Филев, похоже, уже не рад, что стал владельцем «Морского старта», от которого с радостью избавился прежний хозяин – Ракетно-космическая корпорация «Энергия».

            О купле-продаже заговорили еще в 2016-м, а сделку стороны закрыли весной 2018 года – Филев получил в полное распоряжение передвижную стартовую платформу Odyssey, сборочно-командное судно Sea Launch Commander, инфраструктуру базового порта в Лонг-Бич (Калифорния) и интеллектуальные права, включая товарный знак. Эту сделку называли одним из важнейших примеров государственно-частного партнерства в космической отрасли. Еще бы, в России такие деньги в космонавтику не решался вкладывать ни один частный инвестор.

            Перспективы рисовались самые радужные. Партнерами S7 назывались Роскосмос и украинский «Южмаш» (производитель ракет семейства «Зенит»). От первого новоиспеченный владелец «Морского старта» получил лицензию на осуществление космической деятельности и заверения во всесторонней поддержке – от обучения персонала до совместной разработки ракеты под платформу Odyssey. Со вторым еще в апреле 2017-го S7 заключила контракт на производство двенадцати РН «Зенит-3SL». Первый пуск планировался на декабрь 2019 года, а все изготовленные ракеты предполагалось запускать в 2020–2022-х – три-четыре за год.

            Сегодня ООО «C7 Космические транспортные системы» (S7 Space), которое входит в холдинг S7 AirSpace, является первой в России коммерческой компанией, предоставляющей полный цикл услуг по запускам космических аппаратов с использованием ракет-носителей «Зенит». Главная цель S7 Space – обеспечение растущих потребностей мирового рынка пусковых услуг за счет экономически эффективного использования ресурсов «Морского старта». Об этом пишется на сайте компании.

            Платформа Odyssey (фото: Михеев Алексей/Фотохроника ТАСС)
            Платформа Odyssey (фото: Михеев Алексей/Фотохроника ТАСС)

            Эффективно использовать плавучий космодром – это значит обеспечивать ежегодно не менее четырех запусков, а в течение ближайших 15 лет запустить порядка 70 ракет. Стоимость одного запуска, как считают в руководстве S7 Space, будет индивидуальной, зависящей от многих факторов. Илон Маск, например, оценивает запуск своего Falcon 9 в 65 млн долларов, S7 Space рассчитывает продавать свою пусковую услугу дороже – до 76 млн долларов. Но эти миллионы возьмут за скорость, как прогнозировал ранее Сергей Сопов, экс-гендиректор S7 Space. Об этом говорил и глава S7 AirSpace Владислав Филев: «Наш подход к ведению бизнеса кардинально отличается от многих компаний – мы не будем продавать обещания, мы будем продавать запуски только на готовых ракетах-носителях. Сначала ракеты, и только потом – покупатель».

            Конечно, конкурировать с Маском будет нелегко. Да и пока нечем. Первый показательный запуск с «Морского старта», запланированный на декабрь этого года, скорее всего, не состоится – нет готового носителя, да и не предвидится. Ожидалось, что первый из заказанных «Зенитов» украинский производитель отгрузит в первом квартале текущего года. Но недавно появилась информация о том, что S7 Space, скорее всего, разорвет контракт с Южным машиностроительным заводом на поставку 12 ракет-носителей. Если это действительно произойдет, «Морской старт» будет заморожен еще на неопределенное время.

            Кто is who

            Кого же сегодня притягивает частная космонавтика?

            «Космическая отрасль Советского Союза, а теперь и России, является огромным резервуаром личностей, в которых живет дух свободной научной инициативы и творчества, способных дать эффект в любой области». Эти слова академика РАН Бориса Чертока как нельзя лучше характеризуют положение дел в сфере частной космонавтики, где у руля стоят бывшие сотрудники предприятий, входящих в структуру госкорпорации «Роскосмос».

            Компанией «ИСОН» руководит Юрий Бахвалов, в ракетно-космической отрасли не дилетант. Он с 2003-го по 2015 год занимал должность первого заместителя гендиректора ГКНПЦ имени М.В. Хруничева и возглавлял КБ «Салют». Под его руководством разрабатывались ракеты-носители (РН) «Протон-М», «Рокот», «Ангара», разгонные блоки «Бриз», космические аппараты «Монитор-Э» и «Экспресс».

            Экс-сотрудник Центра Хруничева возглавляет и ООО «Космокурс»: Павел Пушкин пришел работать в ГКНПЦ еще будучи студентом аэрокосмического факультета МАИ, трудился в должности замруководителя проектно-исследовательского центра, участвовал в проектировании и модернизации ракеты-носителя «Ангара». В 2014-м оставил предприятие, основав «Космокурс».

            Лихо переманивает специалистов S7 Space. Совсем недавно в компанию из РКК «Энергия» перешли космонавт-испытатель Марк Серов и часть сотрудников летно-испытательного отдела, занимавшихся наземными испытаниями перспективного пилотируемого корабля «Федерация». А ранее в руководство S7 Space вошли Николай Брюханов и Игорь Радугин, тоже бывшие сотрудники Ракетно-космической корпорации.

            Руководство S7 Space склонно утверждать, что в их фирме готово работать большое количество высококлассных специалистов, поскольку в частной компании меньше бюрократических барьеров, можно поучаствовать в действительно прорывных проектах, заняться творческой работой. «В госструктурах все зарегулировано, вопрос создания чего-то нового очень осложнен – вот люди и идут к нам», – так еще недавно считал Сергей Сопов, экс-гендиректор S7 Space, покинувший компанию в феврале.

            Бизнес приходит только туда, где уже сняты большие риски, такое мнение Сергей Крикалев выразил в интервью газете «Известия». «Как только задачи становятся повторяющимися, когда становится понятно, как просчитать затраты и где получить прибыль, сразу подтягивается бизнес. Он будет приходить в освоение низкой околоземной орбиты, где все стало проще и понятнее, – говорит Герой Советского Союза и Российской Федерации, исполнительный директор госкорпорации «Роскосмос» по пилотируемым программам. – А проекты, где ошибка может привести к возрастанию расходов в разы – прерогатива государства».


            Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

            Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

             
             
            © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
            E-mail: information@vz.ru
            .masterhost
            		В начало страницы  •
            Поставить закладку  •
            На главную страницу  •
            ..............