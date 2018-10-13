«Дракон» Маска бросил вызов «Союзам»

Испытательный полет запущенного в субботу корабля Dragon-2 Илона Маска проходит в штатном режиме, в воскресенье должна состояться стыковка с МКС. Сейчас вместо космонавтов на борту полетел манекен в образе воинственной Рипли. Полет с живыми астронавтами запланирован на лето. Означает ли нынешнее событие конец монополии российских «Союзов» на отправку космонавтов?

Компания американского бизнесмена и инженера Илона Маска SpaceX впервые в истории отправила в космос частный космический корабль Dragon-2 (Crew Dragon). В субботу утром на нем к Международной космической станции (МКС) полетел манекен по имени Рипли (отсылка к героине фильма «Чужой» Эллен Рипли в исполнении Сигурни Уивер).

Earth floats gently in zero gravity pic.twitter.com/XUH3KeDPVe — Elon Musk (@elonmusk) 2 марта 2019 г.

Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с космодрома на мысе Канаверал во Флориде в 10.49 мск. Через некоторое время ее первая ступень села на плавучую платформу в Атлантическом океане, а беспилотный Crew Dragon был успешно вышел на орбиту. Это тестовый полет в автоматическом режиме. Если все пройдет в штатном режиме, в воскресенье корабль прибудет на МКС.

Crew Dragon создан на базе грузового корабля Dragon, который совершает рейсы на МКС с 2012 года. Новый аппарат рассчитан на экипаж из семи человек. На июль запланирован первый пилотируемый испытательный полет с участием астронавтов НАСА Роберта Бенкена и Дугласа Херли. Если оба испытательных полета завершатся успешно, то НАСА сертифицирует корабль Маска для штатных полетов на МКС.

Американцы не отправляют астронавтов в космос с 2011 года после завершения программы «Шаттл» и сейчас летают к МКС на российских «Союзах». В 2014 году НАСА подписало контракты с частными компаниями SpaceX и Boeing на создание пилотируемых кораблей. Первый старт созданного Boeing корабля Starliner планируется в апреле.

Руководитель полета российского сегмента Международной космической станции Владимир Соловьев проинструктировал командира станции российского космонавта Олега Кононенко о действиях экипажа во время стыковки с Dragon-2. Кононенко одним из первых среди членов экипажа посетит корабль Маска и возьмет пробы воздуха.

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Из записи переговоров экипажа и ЦУП стало известно, что американские астронавты будут мониторить облет станции и процесс стыковки со стороны американского сегмента, но будут готовы закрыть люки американского сегмента при любом намеке на непредвиденные обстоятельства», передает РИА «Новости» . «Чтобы быть полностью подготовленными, в случае непредвиденных обстоятельств твоя задача, как командира экспедиции, обеспечить присутствие всего экипажа в безопасности на российском сегменте, или в «Союзе», в зависимости от тяжести сложившейся ситуации», – отметил Соловьев.

Он посоветовал космонавту наблюдать за стыковкой американского корабля через иллюминатор, чтобы быть уверенным в безопасности маневра. Ранее сообщалось, что российских специалистов не устраивало отсутствие дополнительной системы экстренного предотвращения столкновения корабля со станцией с помощью электроники, поэтому НАСА пришлось учесть мнение российских специалистов и немного изменить ход стыковки.

Научный обозреватель космической темы Александр Галкин убежден, что пока Crew Dragon не станет заменой российским «Союзам», но добавит некую «добавочную устойчивость» работе МКС.

«Наши «Прогрессы» поднимают на орбиту недостаточно большой груз – максимум две тонны. Dragon в два раза больше. А станция нуждается в продуктах питания, экспериментальном оборудовании и всяких разных веществах, необходимых для жизнедеятельности станции», – сказал Галкин газете ВЗГЛЯД.

По его прогнозу, понадобится еще пять-семь лет, чтобы Dragon смог совершать регулярные полеты на орбиту. Одно из главных преимуществ России в том, что ее «Союзы» пилотируемые. «Но Маск работает над тем, чтобы сделать Dragon обитаемым. Это произойдет не завтра, не послезавтра, но в обозримом будущем. Россия не может ничего сделать в этой ситуации. Против лома нет приема», – констатирует эксперт.

Галкин напомнил, что новый российский космический корабль «Федерация» разрабатывается с 2009 года, но до сих пор не готов.

«Вместо того, чтобы доработать техническую сторону, решили его переименовать. Негоже «мужскому кораблю» носить женское имя... К сожалению, российская пилотируемая космонавтика на сегодняшний день находится в достаточно плачевном состоянии. Переломный момент произойдет нескоро...

Маск нас обходит. Нас уже и китайцы обходят. Они смотрели нам в рот, брали все технологии и высадили свой луноход на обратной стороне Луны,

что не не додумались сделать ни американцы, ни мы», – отметил эксперт.

По его словам, Dragon-2 – первая ласточка, и с помощью ракеты-носителя Falcon 9 корабль благополучно долетит до МКС, пристыкуется и «привезет туда много чего полезного, вкусного и нужного».

«Но для доставки космонавтов пока будут использоваться «Союзы», потому что рисковать и запускать на новом корабле живых людей – это достаточно опасно. На своих шаттлах американцы погубили безумное количество людей. Поэтому сейчас им никто не позволит рисковать и американцы продолжат использовать наши достаточно надежные корабли. Пока сами корабли сбоев не давали, а то, что произошло с «Союзом», – вина не корабля, а тех, кто приколачивал кувалдой тягу к ракете», – подытожил Александр Галкин.