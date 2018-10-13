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2 марта, суббота  |  Последнее обновление — 19:26  |  vz.ru
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Как скоро появится единая российско-белорусская валюта

Минск поддержал создание единого рубля с РоссиейФото: myfin.by
Тема создания единой валюты России и Белоруссии снова появилась в повестке дня на постсоветском пространстве. Александр Лукашенко выступил с поддержкой этой идеи и даже заявил о согласии на размещение эмиссионного центра на российской территории. Почему Минск хочет более тесной интеграции и на каких условиях? Подробности...
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Донбасс стал полем битвы российских и западных дронов

Не исключено, что украинцы уже испытали Spectator-М1 на защитниках ДНР и ЛНРФото: ukroboronprom.com.ua
С точки зрения военной теории война в Донбассе поначалу выглядела как архаичный конфликт, в котором столкнулись две силы еще как бы советского образца – ВСУ и ополчение. Но шаг за шагом характер конфликта изменился. Все чаще там применяют современные технологии и методы ведения войны. На днях Киев отчитался об успехе испытаний своего нового боевого БПЛА. Насколько близки к реальности эти бравурные реляции? Подробности...
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«Дракон» Маска бросил вызов «Союзам»

Успешный испытательный полет корабля Dragon-2 сулит изменить положение дел с обеспечением МКС грузами и людьмиФото: Mike Blake/Reuters
Испытательный полет запущенного в субботу корабля Dragon-2 Илона Маска проходит в штатном режиме, в воскресенье должна состояться стыковка с МКС. Сейчас вместо космонавтов на борту полетел манекен в образе воинственной Рипли. Полет с живыми астронавтами запланирован на лето. Означает ли нынешнее событие конец монополии российских «Союзов» на отправку космонавтов? Подробности...
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Почему Брюссель запрещает Польше рыть канал в обход России

Строительство нового канала вряд ли оправдано без расширения инфраструктуры порта в ЭльблонгеФото: Министерство морской экономики
и внутреннего судоходства Польши
Власти Евросоюза потребовали от Варшавы остановить строительство судоходного канала через Балтийскую косу. Одной из причин стали экологические опасения: местной флоре и фауне грозит непоправимый ущерб. Польша многие годы хотела получить прямой выход в Балтийское море из порта города Эльблонг, чтобы не зависеть от России. Почему для Варшавы рытье канала стало вопросом имиджа и сможет ли Брюссель заморозить нашумевший проект? Подробности...
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России нужен закон Кирилла Толмацкого

Децл говорил, что собирается инсценировать смерть в 35 лет и уехать жить на островФото: Brain Short/facebook
От внезапной остановки сердца умер рэпер Децл, ему было всего лишь 35 лет. Музыканты и продюсеры соболезнуют родным и близким, но смерть исполнителя – повод задуматься о тех, кто еще жив. Автоматические дефибрилляторы, позволяющие запустить остановившееся сердце, должны быть повсеместно. Подробности...
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Интернету грозят железным занавесом

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Ситуация выглядит похожей на ту, что четыре–пять лет назад была вокруг системы переводов SWIFT – Запад грозился-грозился, но в итоге отключать его России не стал. Подробности...
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Подвиг 6-й роты не должен быть забыт и сегодня

Никита Коваленко, замредактора отдела политики газеты ВЗГЛЯД
Критика военных операций США, воистину очень спорных, никогда не мешала им рассказывать о каждом, даже мало-мальски выдающемся поступке своих военных. В последние годы ситуация коренным образом изменилась и в нашей стране. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев

Как не превратить валютный союз в долговой

Антон Любич, экономист
Если Мавроди судили за мошенничество за то, что он продавал свои купоны МММ по большей цене, чем покупал, то уместны ли оправдания южноевропейских правительств, ссылающихся на то, что единая валюта мешала им поступить как Мавроди? Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев
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    Какие новые льготы получат семьи с детьми

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    Политические аксиомы Путина

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    Послание Путина Федеральному собранию

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      Река под названием Русская (Russian river) вышла из берегов на севере штата Калифорния из-за проливных дождей. В итоге до небольших городов Гернсвилл и Монте-Рио в округе Сонома к северу от Сан-Франциско можно добраться только на лодках
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      Названы лауреаты кинопремии «Оскар-2019»

      Церемония вручения премий «Оскар» прошла в Лос-Анджелесе. Леди Гага получила награду в номинации «Лучшая песня к фильму» («Звезда родилась»). На церемонию певица надела самое известное в мире ожерелье с бриллиантом канареечно-желтого цвета, который получил название «Бриллиант Тиффани»
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          «Дракон» Маска бросил вызов «Союзам»

          Успешный испытательный полет корабля Dragon-2 сулит изменить положение дел с обеспечением МКС грузами и людьми   2 марта 2019, 18:55
          Фото: Mike Blake/Reuters
          Текст: Андрей Резчиков

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          Испытательный полет запущенного в субботу корабля Dragon-2 Илона Маска проходит в штатном режиме, в воскресенье должна состояться стыковка с МКС. Сейчас вместо космонавтов на борту полетел манекен в образе воинственной Рипли. Полет с живыми астронавтами запланирован на лето. Означает ли нынешнее событие конец монополии российских «Союзов» на отправку космонавтов?

          Компания американского бизнесмена и инженера Илона Маска SpaceX впервые в истории отправила в космос частный космический корабль Dragon-2 (Crew Dragon). В субботу утром на нем к Международной космической станции (МКС) полетел манекен по имени Рипли (отсылка к героине фильма «Чужой» Эллен Рипли в исполнении Сигурни Уивер).

          Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с космодрома на мысе Канаверал во Флориде в 10.49 мск. Через некоторое время ее первая ступень села на плавучую платформу в Атлантическом океане, а беспилотный Crew Dragon был успешно вышел на орбиту. Это тестовый полет в автоматическом режиме. Если все пройдет в штатном режиме, в воскресенье корабль прибудет на МКС.

          Crew Dragon создан на базе грузового корабля Dragon, который совершает рейсы на МКС с 2012 года. Новый аппарат рассчитан на экипаж из семи человек. На июль запланирован первый пилотируемый испытательный полет с участием астронавтов НАСА Роберта Бенкена и Дугласа Херли. Если оба испытательных полета завершатся успешно, то НАСА сертифицирует корабль Маска для штатных полетов на МКС.

          Американцы не отправляют астронавтов в космос с 2011 года после завершения программы «Шаттл» и сейчас летают к МКС на российских «Союзах». В 2014 году НАСА подписало контракты с частными компаниями SpaceX и Boeing на создание пилотируемых кораблей. Первый старт созданного Boeing корабля Starliner планируется в апреле.

          Руководитель полета российского сегмента Международной космической станции Владимир Соловьев проинструктировал командира станции российского космонавта Олега Кононенко о действиях экипажа во время стыковки с Dragon-2. Кононенко одним из первых среди членов экипажа посетит корабль Маска и возьмет пробы воздуха.

          Из записи переговоров экипажа и ЦУП стало известно, что американские астронавты будут мониторить облет станции и процесс стыковки со стороны американского сегмента, но будут готовы закрыть люки американского сегмента при любом намеке на непредвиденные обстоятельства», передает РИА «Новости». «Чтобы быть полностью подготовленными, в случае непредвиденных обстоятельств твоя задача, как командира экспедиции, обеспечить присутствие всего экипажа в безопасности на российском сегменте, или в «Союзе», в зависимости от тяжести сложившейся ситуации», – отметил Соловьев.

          Он посоветовал космонавту наблюдать за стыковкой американского корабля через иллюминатор, чтобы быть уверенным в безопасности маневра. Ранее сообщалось, что российских специалистов не устраивало отсутствие дополнительной системы экстренного предотвращения столкновения корабля со станцией с помощью электроники, поэтому НАСА пришлось учесть мнение российских специалистов и немного изменить ход стыковки.

          Научный обозреватель космической темы Александр Галкин убежден, что пока Crew Dragon не станет заменой российским «Союзам», но добавит некую «добавочную устойчивость» работе МКС.

          «Наши «Прогрессы» поднимают на орбиту недостаточно большой груз – максимум две тонны. Dragon в два раза больше. А станция нуждается в продуктах питания, экспериментальном оборудовании и всяких разных веществах, необходимых для жизнедеятельности станции», – сказал Галкин газете ВЗГЛЯД.

          По его прогнозу, понадобится еще пять-семь лет, чтобы Dragon смог совершать регулярные полеты на орбиту. Одно из главных преимуществ России в том, что ее «Союзы» пилотируемые. «Но Маск работает над тем, чтобы сделать Dragon обитаемым. Это произойдет не завтра, не послезавтра, но в обозримом будущем. Россия не может ничего сделать в этой ситуации. Против лома нет приема», – констатирует эксперт.

          Галкин напомнил, что новый российский космический корабль «Федерация» разрабатывается с 2009 года, но до сих пор не готов.

          «Вместо того, чтобы доработать техническую сторону, решили его переименовать. Негоже «мужскому кораблю» носить женское имя... К сожалению, российская пилотируемая космонавтика на сегодняшний день находится в достаточно плачевном состоянии. Переломный момент произойдет нескоро...

          Маск нас обходит. Нас уже и китайцы обходят. Они смотрели нам в рот, брали все технологии и высадили свой луноход на обратной стороне Луны,

          что не не додумались сделать ни американцы, ни мы», – отметил эксперт.

          По его словам, Dragon-2 – первая ласточка, и с помощью ракеты-носителя Falcon 9 корабль благополучно долетит до МКС, пристыкуется и «привезет туда много чего полезного, вкусного и нужного».

          «Но для доставки космонавтов пока будут использоваться «Союзы», потому что рисковать и запускать на новом корабле живых людей – это достаточно опасно. На своих шаттлах американцы погубили безумное количество людей. Поэтому сейчас им никто не позволит рисковать и американцы продолжат использовать наши достаточно надежные корабли. Пока сами корабли сбоев не давали, а то, что произошло с «Союзом», – вина не корабля, а тех, кто приколачивал кувалдой тягу к ракете», – подытожил Александр Галкин. 


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