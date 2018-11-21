Взгляд
21 декабря, пятница  |  Последнее обновление — 08:58  |  vz.ru
Разделы

Как Запад заставил Россию «включить мозги»

Под санкциями Россия поняла, зачем СССР многое делал сам Фото: Егор Алеев/ТАСС
В антироссийских санкциях есть как негативное влияние на экономику страны, так и свои плюсы. Главный положительный момент в том, что санкции заставили включить мозги по многим направлениям, считает президент Владимир Путин. Как именно это произошло, в чем достигнуты наибольшие успехи – и что стоило бы сделать еще? Подробности...
Перейти а раздел…

Дюжина самых ярких моментов пресс-конференции Владимира Путина

Украинский журналист Роман Цымбалюк который уже раз задает вопрос Владимиру Путину – и который раз получает ответ, который явно не ожидаетФото: Алексей Дружинин/пресс-служба
президента РФ/ТАСС
Пресс-конференция главы государства продлилась 3 часа 43 минуты. За это время 53 журналиста задали Владимиру Путину 66 вопросов, не считая поздравлений, благодарностей, просьб о помощи, приглашений в гости и рассуждений о несовершенстве бытия. Напомним о самых ярких вопросах и ответах. Подробности...
Перейти а раздел…

Россия и США начинают новый этап борьбы за космос

Ракета «Энергия» была высочайшим достижением советского космоса – и новая ракета должна стать ее достойным наследникомФото: Валентин Кузьмин/фотохроника ТАСС
Россия будет создавать ракету, способную доставить космонавтов вплоть до Луны – соответствующее решение принято окончательно. Более того, уже предварительно даже ясны ее концепция и облик. Зачем стране нужна такая ракета, как планируют создавать космический ракетный комплекс сверхтяжелого класса и какую конкуренцию в этом России составят американцы? Подробности...
Перейти а раздел…

«Русскому мэру» Риги угрожает позорный крах

Карьера Нила Ушакова начиналась блестяще – и вот теперь ей грозит самый настоящий позорный крахФото: Артем Геодакян/ТАСС
Блистательная карьера одного из наиболее известных русских политиков зарубежья – мэра Риги Нила Ушакова, похоже, подошла к позорному финалу. Ушакова заподозрили в причастности к крупным коррупционным сделкам, его бизнес-империя трещит по швам, а руководство Латвии требует от него подать в отставку. А виной всему стало предательство интересов русских избирателей Латвии.  Подробности...
Перейти а раздел…

Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
Перейти а раздел…

Кому-то хотелось, чтобы президент объявил войну

Владимир Добрынин, журналист
Жизнь, когда она становится устойчивой, надежной и не заставляет держать наготове валерьянку и нож, потому что завтра, не дай бог, что-то может встать с ног на голову, расслабляет. Становится пресной, требует соли и перца. Подробности...
Обсуждение: 21 комментарий

Почему нам не хватает настоящего либерализма

Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
Все, что утверждается властью, столь же последовательно отвергается оппозицией. Противостояние Бродского и Евтушенко на фоне колхозов есть бледное предчувствие тотального торжества желания назло Кремлю отморозить уши. Подробности...
Обсуждение: 19 комментариев

Индекс ностальгии по СССР снова рванул вверх

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Наше общество творит себе новый миф об очередной «России, которую мы потеряли», об еще одном утраченном благословенном граде Китеже, о канувшей в Лету стране великой справедливости и всеобщего благополучия. Подробности...
Обсуждение: 101 комментарий
    Перейти а раздел…

    Большая пресс-конференция Путина

    Обсуждение: 4 комментария

    Нужно ли отправлять Ту-160 в музей

    Обсуждение: 8 комментариев

    Американский шантаж привел в ярость китайского дракона

    Обсуждение: 15 комментариев
      Перейти а раздел…

      Слепая девочка потрогала лицо Путина: «Вы очень красивый»

      Трогательная сцена с участием президента Путина произошла после интервью главы государства, которое брала 17-летняя Регина Парпиева. Девочка, страдающая отсутствием зрения, попросила после интервью потрогать руками лицо главы государства
      Подробности...

      Илон Маск открыл первый в мире сверхскоростной туннель

      В Лос-Анджелесе открылся первый тоннель, по которому можно ехать на машине со скоростью 240 км в час. Для этого машина оснащается специальными боковыми выдвижными колесами. Придумал тоннель Илон Маск. Свой проект миллиардер назвал Hyperloop, что можно перевести как «сверхобгонный путь»
      Подробности...

      Названа «Мисс Вселенная – 2018»

      Победительницей 67-го международного конкурса красоты «Мисс Вселенная», прошедшего в бангкокском выставочном центре Impact Arena, стала представительница Филиппин Катриона Грэй. Ей передала корону уроженка ЮАР Деми-Ли Нель-Питерс, победительница прошлого года
      Подробности...
      Обсуждение: 7 комментариев
        Перейти а раздел…
        Лукашенко заподозрил, что Россия хочет поглотить Белоруссию. Должна ли наша страна стремиться к объединению с Белоруссией в одно государство?
        • Да

        • Нет

        Нужна ли России военная база в Венесуэле?
        • Да

        • Нет

        Экологи советуют выбирать для украшения на Новый год именно живую ель. А какую елку поставите вы?
        • Живую ель или сосну

        • Искусственную ель

        • Ничего

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Япония запланировала рекордные военные расходы в 2019 году
          В Кремле ответили на «курьезный» твит ТрампаКремль пригрозил «взять под прицел» ракеты США в ЕвропеГлава Пентагона объявил об отставке из-за разногласий с ТрампомНидерланды заявили о намерении подать на Россию в суд из-за крушения MH17
          Постпред при ООН процитировал Максима ГорькогоВ Раде признали нарушение конституции в ситуации с УПЦРоссийский генерал упрекнул дипломата США в зависти к Ту-160Беспилотники начали убирать снег в России
          Немецкие СМИ заявили об утрате доверия к США после решения Трампа по СирииУкраина перебросила к Азовскому морю десантно-штурмовые войскаЯпония запланировала рекордные военные расходыСтоимость визы США для россиян удвоится

          «слабые электоральные позиции»


          Москва приготовилась к обострению отношений с Украиной

          «око за око, зуб за зуб»


          Песков оценил отношение Путина к философии Хаммурапи

          «тюкнули себе по голове»


          Чаплин посмеялся над попыткой «древних укров» украсть священный предмет у Москвы

          Видео

          «бесцеремонная попытка»


          Посол США в Германии заявил об «удушающих последствиях» «Северного потока – 2»

          «хотите скандал устроить?»


          Дюжина самых ярких моментов пресс-конференции Владимира Путина

          Керченский пролив


          Киев огрызнулся на просьбу США

          «метро для автомобилей»


          Новое изобретение Маска оказалось дорогим и бессмысленным

          подозрения в коррупции


          «Русскому мэру» Риги угрожает позорный крах

          Гуманизация законодательства


          Егор Холмогоров: Русским разрешили не «фильтровать базар»

          «Лихие девяностые»


          Игорь Молотов: Тосковать по Сталину, взрывать и убивать ради Ленина

          Мировой гегемон


          Дмитрий Родионов: Последний довод США против «Северного потока – 2» – война

          на ваш взгляд


          Лукашенко заподозрил, что Россия хочет поглотить Белоруссию. Должна ли наша страна стремиться к объединению с Белоруссией в одно государство?

          Россия и США начинают новый этап борьбы за космос

          Ракета «Энергия» была высочайшим достижением советского космоса – и новая ракета должна стать ее достойным наследником   21 декабря 2018, 08:10
          Фото: Валентин Кузьмин/фотохроника ТАСС
          Текст: Константин Меринов

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          Россия будет создавать ракету, способную доставить космонавтов вплоть до Луны – соответствующее решение принято окончательно. Более того, уже предварительно даже ясны ее концепция и облик. Зачем стране нужна такая ракета, как планируют создавать космический ракетный комплекс сверхтяжелого класса и какую конкуренцию в этом России составят американцы?

          России нужна супертяжелая ракета-носитель. Такие слова прозвучали из уст президента Владимира Путина во вновь открывшемся на ВДНХ павильоне «Космос», который он посещал еще в апреле. Тогда сообщалось, что созданием носителя займется РКК «Энергия» в кооперации с другими предприятиями космической отрасли (РКЦ «Прогресс» и ЦЭНКИ), а на разработку эскизного проекта будет выделено 1,6 млрд рублей. Эскиз разработчики должны представить до конца 2019 года.

          Дискуссий о создании подобного носителя за прошедшие годы разворачивалось немало. Кто-то считал, что Россия не сможет без него обойтись, если собирается осваивать Луну. Иные с пеной у рта доказывали, что лунная программа нам не нужна – следовательно, не стоит тратить немалые средства на супертяжелую ракету.

          Эти споры легко понять, если вспомнить историю разработки столь уникальных и столь дорогостоящих носителей.

          История тяжелых ракет

          Реально создавали сверхтяжелые РН только две великие космические державы – США и канувший в Лету Советский Союз. Американские и советские конструкторские школы вели состязание не на жизнь, а на смерть и с переменным успехом.

          Пальму первенства держат американцы. Их трехступенчатый «Сатурн-5» по сей день считается самым тяжелым (стартовая масса 2910 т) и грузоподъемным – мог выводить свыше 140 тонн на низкую опорную орбиту. В активе «Сатурна», который НАСА создавало специально под лунную программу, 13 успешных запусков. А разработка «Сатурна-5», начавшаяся в 1961 году, обошлась американским налогоплательщикам в 4,9 млрд долларов.

          СССР в начале 1970-х попытался противопоставить Штатам свою «царь-ракету», но лунную гонку все-таки проиграл – четыре неудачных запуска Н-1 поставили крест на пилотируемой программе освоения Луны. Конструкторы рассчитывали, что на околоземную орбиту наш суперноситель смог бы доставить до 90 тонн, а на лунную орбиту – более 30 тонн, но убедиться в этом так и не смогли.

          Следующий советский проект оказался удачнее. Сверхтяжелый носитель «Энергия» успешно стартовал дважды, причем второй запуск в 1988 году был осуществлен вместе с многоразовым орбитальным кораблем «Буран». Однако после полета «Бурана» в обывательской среде все чаще стали раздаваться вопросы: не зря ли были вложены свыше 14 млрд рублей в эту программу и почему их, скажем, не потратили на более актуальные нужды? Особенно громко об этом заговорили в 1990-х, когда развалился Советский Союз, а экономика новой России трещала по швам. На все эти вопросы можно дать единственный ответ: нет, не зря.

          Затраченные на создание системы «Энергия – Буран» средства решили важную для страны задачу. Была создана, как теперь ясно, опередившая свое время ракета-носитель сверхтяжелого класса, по сей день не имеющая аналогов в мировом ракетостроении. Однако...

          «В нашей стране была допущена стратегическая ошибка, когда мы отказались от тяжелых ракет, а именно – от лучшей в мире ракеты «Энергия», – печалился видный ученый, соратник Королева, академик Борис Черток. – Горбачеву предлагали перспективные задачи для «Энергии», которые позволяли нам остаться лидером в космонавтике, но ему было неинтересно. Перестройка закончилась, а руины остались».

          Просто должно было хватить мудрости внедрить в народное хозяйство и достижения, полученные в процессе создания системы, и новые конструкционные материалы.

          «Чтобы построить систему «Энергия – Буран», нам пришлось создать примерно 85 уникальных материалов, которые могут работать в экстремальных условиях космоса, – вспоминает Олег Бакланов, в те годы возглавлявший Министерство общего машиностроения СССР. – Они на порядок превосходили существовавшие аналоги. Конечно, это дорогие материалы, но потом они шли в народное хозяйство, становились достоянием цивилизации и давали человечеству колоссальный выигрыш во времени. Но, словно шакал на мертвечину, в ельцинскую Россию прибежал Сорос и принялся за гроши скупать заложенные в системе «Энергия – Буран» ноу-хау».

          Фактически советская «Энергия» стала последней сверхтяжелой ракетой, запущенной в космос с реальной нагрузкой, поскольку американцы после последнего пуска «Сатурна-5» в 1973 году суперракет не запускали.

          Новый виток

          И вот их время возвращается.

          6 февраля 2018 года Илон Маск запустил свою ракету-носитель Falcon Heavy с полезной нагрузкой – электромобилем Tesla Roadster с манекеном за рулем. Носитель Маска, как заявляется, способен выводить на околоземную орбиту почти 64 т груза, при этом ориентировочная стоимость запуска – 90–120 млн долларов. Сущие копейки, если сравнивать с другим американским супертяжем – носителем SLS грузоподъемностью от 70 до 130 тонн. Правда, он еще не летает, а только разрабатывается, но НАСА уже определило цену запуска: 500 млн долларов. Первый беспилотный старт состоится в 2020 году, а стоимость программы Space Launch System оценивается в 35 млрд долларов.

          Теперь и Россия решила вновь включиться в эту гонку. 19 декабря на заседании президиума научно-технического совета (НТС) госкорпорации «Роскосмос» руководители работ и главные конструкторы обсудили концепцию создания космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса (КРК СТК).

          Было решено, что на первой ступени будут использованы технические решения, принимаемые при создании ракеты среднего класса «Союз-5», а третья водородная ступень будет создаваться в рамках проекта тяжелой ракеты повышенной грузоподъемности «Ангара-5В».

          «Создать сверхтяжелый носитель необходимо к 2028 году, – сказал в интервью газете «Известия» председатель НТС Роскосмоса Юрий Коптев. – Для этого целый ряд научных и прикладных задач надо сначала описать в технико-экономическом обосновании, а до конца следующего года необходимо сделать эскизный проект, который полностью опишет всю производственную кооперацию и решит ресурсные вопросы».

          Проект носителя под условным названием «Ангара – Союз» оценивается в 1,5 трлн рублей. В эту сумму, как считает Роскосмос, войдет разработка ракеты и строительство под нее инфраструктуры на космодроме Восточный.

          Второй этап создания КРК СТК начнется в 2020-м. Последующие восемь лет отводятся на научно-исследовательские, опытно-конструкторские, проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы. Летные испытания ждут супертяж с 2028 года.

          Тогда и будет видно, кто победил в этой новой космической гонке России и США.


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............