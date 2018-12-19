Роскосмос определил облик новой сверхтяжелой ракеты

Научно-технический совет Роскосмоса определил облик новой российской сверхтяжелой ракеты, сообщили в госкорпорации.

«По итогам заседания президиум НТС (научно-технического совета) определил приоритетный проект КРК СТК (космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса)», – говорится в сообщении на сайте госкорпорации.

Так, на первой ступени будут использованы технические решения, принимаемые в рамках создания ракеты среднего класса «Союз-5», а третья водородная ступень будет создаваться в рамках проекта тяжелой ракеты повышенной грузоподъемности «Ангара-5В».

В начале 2019 года госкорпорация представит руководству страны варианты облика сверхтяжелой ракеты и стоимость ее разработки.

Ранее также сообщалось, что жидкостный ракетный двигатель РД-180, применяющийся на американской ракете-носителе Atlas-5, предлагается использовать и в перспективной российской ракете-носителе.