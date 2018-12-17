Роскосмос решил использовать двигатели РД-180 в новой российской ракете

Жидкостный ракетный двигатель РД-180, применяющийся на американской ракете-носителе Atlas-5, предлагается использовать и в перспективной российской ракете-носителе, сообщило в понедельник НПО «Энергомаш».

«По поручению госкорпорации «Роскосмос» дан старт проработке вариантов применения РД-180 в отечественных средствах выведения», – заявил генеральный директор предприятия Игорь Арбузов, слова которого приводятся на сайте НПО «Энергомаш».

В пресс-службе НПО «Энергомаш» также отметили, что документы для получения разрешения на помощь Китаю в разработке двигателя для сверхтяжелой ракеты планируется подготовить в начале 2019 года.

«Следующий шаг – подача в начале 2019 года документов в госкорпорацию «Роскосмос» для выпуска распоряжения правительства РФ о сотрудничестве с КНР по данным направлениям», – говорится в сообщении предприятия.

Там пояснили, что китайские партнеры выражают сильную заинтересованность в совместной инженерной экспертизе на конструкторскую документацию по 480-тонному двигателю, который они создают в рамках создания ракеты-носителя сверхтяжелого класса. «Мы будем так выстраивать наше сотрудничество, чтобы оно было безусловно выгодно обеим сторонам и при этом не угрожало национальным интересам и интересам предприятия», – заявил Арбузов.

В начале декабря глава НПО «Энергомаш» Игорь Арбузов рассказал о перспективах российского двигателестроения и сотрудничества не только с США, но также с Китаем и Индией.