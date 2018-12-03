Производитель ракетных двигателей рассказал о сотрудничестве с США, Китаем и Индией

Игорь Арбузов, глава НПО «Энергомаш», 20 лет поставляющего США ракетные двигатели для носителей типа Atlas, несмотря на санкции и сложную геополитическую обстановку, рассказал о перспективах российского двигателестроения и сотрудничества не только со Штатами, но также с Китаем и Индией.

Арбузов сказал газете «Коммерсант», что считает российские двигатели одной из немногих ниточек, которые связывают Россию и США в высокотехнологичных отраслях. «Они дают нам возможность контактировать, общаться, взаимодействовать. У нашего сотрудничества много положительных моментов, и оно выгодно обеим странам», – отметил он.

На вопрос о том, выполняет ли Россия поставки РД-180 и РД-181 в срок, глава НПО «Энергомаш» ответил: «Все обязательства выполняются в сроки, согласованные с нашими партнерами, что их очень сильно удивляет».

По его словам, за все время работы предприятие отправило в США 113 двигателей, каждый из 85 осуществленных американцами пусков оказался успешным. «На самом деле это рекорд, достойный Книги рекордов Гиннесса. Ни у одного другого двигателя пока нет такой успешной летной статистики», – заметил он.

Говоря о сотрудничестве с Китаем, Арбузов напомнил, что у двух стран есть совместная комиссия, которая на регулярной основе рассматривает вопросы сотрудничества в области космоса на фоне межправительственных соглашений. При этом 80% этих документов касаются сотрудничества в двигателестроении, указал он.

«Проблема китайцев в том, что они бы хотели сотрудничать сразу по всем направлениям, но при этом не давали никакой конкретики. Начиная от «микрушечных» двигателей и заканчивая 480-тонным двигателем, который они создают самостоятельно», – сказал Арбузов. Он отметил, что Россия призывала Китай перейти от общего к частному и определиться с тем, в чем они заинтересованы в большей степени.

«В результате вырисовались несколько направлений: во-первых, проведение инспекции по тем конструкторским и инженерным решениям, которые они реализуют в своем 480-тонном двигателе. Во-вторых, совместное создание метанового двигателя. В-третьих, обозначилась заинтересованность в сотрудничестве по созданию водородного двигателя для верхних ступеней», – перечислил Арбузов.

Он сказал, что с российской стороны есть заинтересованность не просто в продаже китайцам двигателей, Россия хочет взаимовыгодное сотрудничество. «И вот в области метанового двигателя я как раз наш интерес вижу», – сказал глава НПО «Энергомаш». Он уточнил, что китайская сторона выражает готовность инвестировать в Россию.

Арбузов подчеркнул, что «Энергомаш» «нисколько не готов» продавать китайцам технологии. В ответ на замечание о том, что трансферт технологий считается «очень модным вариантом сотрудничества», он сказал: «Может быть, в других областях, но точно не в ракетном двигателестроении».

Кроме того, представители предприятия в января встретятся с Индийской организацией космических исследований (ISRO). «У них вызвали очень большой интерес наши предложения, которые были сформулированы в ходе сентябрьского визита Дмитрия Рогозина в Дели. Откликнулись быстро, потому что есть что обсудить», – сказал он. «Там остаточно чувствительные темы, мне бы просто не хотелось делать фальстарт», – добавил Арбузов.

Он также отметил, что период похолодания в сотрудничестве с другими странами, возникший на фоне санкций, сменился потеплением. «Во всяком случае, такое впечатление оставила недавняя поездка в США. Думаю, что положительно сказались в том числе контакты новой администрации Роскосмоса с руководством НАСА», – заключил он.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин ранее сообщал, что США будут покупать российские ракетные двигатели еще более трех лет.