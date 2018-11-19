Анонсировано продление договора по продаже ракетных двигателей в США

США будут покупать российские ракетные двигатели еще более трех лет, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Я не хочу все коммерческие средства рассказывать, но пока они не перешли на новые средства выведения, они будут летать на «Атласах» и их наши двигатели устраивают», – передает его слова РИА «Новости».

Он добавил, что продажа российских двигателей в США может продолжаться даже более трех лет.

США покупают в России двигатели РД-180 для ракет-носителей Atlas V и РД-181 для ракет Antares.

В конце октября НПО «Энергомаш» передало американским заказчикам вторую партию из четырех ракетных двигателей РД-180.

Между тем, в сентябре американская компания Blue Origin получила контракт на поставку новых ракетных двигателей BE-4 для перспективных ракет-носителей Vulcan. К 2022-2023 годам, как сообщалось, они должны заменить ракеты Atlas V с российскими двигателями РД-180.

В НАСА заявляли, что США усердно работают над возможностью отказа от РД-180.