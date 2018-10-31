Россия передала США четыре ракетных двигателя РД-180

Научно-производственное объединение «Энергомаш» передало американским заказчикам вторую партию из четырех ракетных двигателей РД-180, сообщили в компании.

«Состоялась сдача четырех двигателей РД-180. 26 октября 2018 года представителями компаний Pratt&Whitney, United Launch Alliance, РД АМРОСС подписаны формуляры на двигатели», – говорится в сообщении НПО «Энергомаш».

До этого в течение двух недель представители заказчиков проводили внешний осмотр двигателей, проверяли сопроводительную документацию.



Это вторая приемка в 2018 году. В апреле заказчикам были переданы четыре двигателя РД-180. В ноябре планируется сдача еще трех двигателей.

Двигатели РД-180 используются в американских ракетах-носителях семейства Atlas.

В сентябре американская компания Blue Origin получила контракт на поставку новых ракетных двигателей BE-4 для перспективных ракет-носителей Vulcan, которые к 2022–2023 годам должны заменить ракеты Atlas V с российскими двигателями РД-180.

В августе в НАСА заявили, что США усердно работают над возможностью отказа от РД-180.