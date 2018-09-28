Миллиардер Безос получил контракт на замену российских двигателей РД-180

Американская компания Blue Origin, принадлежащая основателю Amazon Джеффу Безосу, будет поставлять новые ракетные двигатели BE-4 для перспективных ракет-носителей Vulcan производства компании United Launch Alliance (ULA).

Условия контракта не раскрываются, однако сообщается, что двигатель – одна из самых дорогих составляющих ракеты, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на The Wall Street Journal.

Первый запуск Vulcan запланирован на 2020 год; планируется, что носитель заменит к 2022-2023 годам находящиеся в данный момент в эксплуатации ракеты Atlas V с российскими двигателями РД-180.

Победу компании Безоса в этом конкурсе назвали в Reuters важной вехой для аэрокосмической компании, которая стремится к сотрудничеству с американскими властями в сфере запуска космических аппаратов.

Двигатели РД-180 поставляет в США НПО «Энергомаш»; в данный момент они используются для ракет-носителей Atlas III и Atlas V.

В августе в НАСА заявили, что США усердно работают над возможностью отказа от РД-180.

До этого в НАСА ушли от ответа на вопрос о запрете поставок в США российских ракетных двигателей.

Госдеп также не смог ответить на вопрос о том, как отразится на американской стороне возможный отказ России от поставок РД-180.