Многим кажется, что для эффективного пресечения безобразий надо карать с непоколебимой суровостью, чтобы нагнать страха на потенциальных нарушителей. Однако любые карательные меры, как и любое сильное лекарство, имеют свои побочные эффекты.3 комментария
Путин присвоил звание Героя России космонавту-испытателю Пескову
Президент Владимир Путин подписал указ о награждении высшей государственной наградой сотрудника Центра подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина Кирилла Пескова.
Глава государства отметил выдающиеся заслуги Кирилла Пескова, передает РИА «Новости» со ссылкой на документ.
«Присвоить звание Героя Российской Федерации Пескову Кириллу Александровичу – космонавту-испытателю отряда космонавтов федерального государственного бюджетного учреждения «Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина», Московская область», – говорится в тексте президентского указа.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте 2025 года корабль Crew Dragon с Кириллом Песковым пристыковался к МКС.
В августе того же года экипаж миссии благополучно вернулся на Землю.
В 2024 году Владимир Путин присвоил звание Героя России космонавту-испытателю Сергею Корсакову.