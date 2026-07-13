Многим кажется, что для эффективного пресечения безобразий надо карать с непоколебимой суровостью, чтобы нагнать страха на потенциальных нарушителей. Однако любые карательные меры, как и любое сильное лекарство, имеют свои побочные эффекты.4 комментария
Налоговая заблокировала российские счета блогера Дани Милохина
Причиной заморозки финансовых активов известного тиктокера стала просрочка подачи обязательной документации более чем на 20 дней.
Отечественные фискальные органы ограничили операции по картам популярного блогера на родине, передает РИА «Новости». Соответствующее решение было принято девятого июля.
Официальной причиной указано «непредставление налогоплательщиком-организацией налоговой декларации в течение 20 дней по истечении установленного срока». Помимо этого, за молодым человеком числится задолженность перед управлением казначейства в размере 500 рублей за штрафы и возмещение ущерба.
Известно, что инфлюенсер покинул страну несколько лет назад. Согласно последним публикациям в социальных сетях, сейчас он проживает в Дубае, где устроился работать курьером по доставке еды.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле 2026 года налоговые органы заблокировали семь банковских счетов Дани Милохина из-за долга в 50 тыс. рублей. Позже ФНС разъяснила порядок приостановки операций по счетам россиян только на сумму имеющейся задолженности.
Ранее блогер покинул Россию после призывов отправить его на срочную службу в армию.