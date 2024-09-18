Как быть с грузинской национальной травмой, связанной с потерей пятой части территории и сотнями тысяч беженцев? Есть ли у России, Абхазии и Южной Осетии причины и возможности для того, чтобы пойти навстречу Грузии?0 комментариев
Даня Милохин решил не возвращаться в Россию после поджога дома отца
Даня Милохин решил не возвращаться в Россию после поджога дома приемного отца
Блогер Даня Милохин отказался приезжать из Дубая в Россию после поджога дома приемного отца Дмитрия Тюленева в Анапе и угрозы отправить его на СВО.
Приемный отец Милохина 16 сентября сообщил о попытке поджога его дома в Краснодарском крае.
«Поджигателя ищут, камеры изъяты, соседи допрошены. Серьезных повреждений нет, поскольку во время начала пожара никто не спал, пожар быстро потушили», – приводит Telegram-канал SHOT слова Тюленева.
Ранее 24 августа Даня Милохин покинул Россию и уехал в Дубай после призыва главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной отправить его в армию за поддержку Украины.