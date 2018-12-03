«Энергомаш» ответил на вопрос о продаже технологии двигателестроения Китаю

Глава НПО «Энергомаш» Игорь Арбузов рассказал, готово ли предприятие продавать технологии двигателестроения Китаю.

«Нисколько не готов. Зачем это нам?» – приводит его слова «Коммерсант».

Арбузов заявил, что трансферт технологий возможен в других областях, но «точно не в ракетном двигателестроении», передает ТАСС.

При этом Россия готова организовать в Бразилии совместное предприятие или лицензионное производство двигателей для ракет-носителей.

Арбузов сообщил, что огневые испытания первого ракетного двигателя РД-171МВ запланированы на 2019 год.

Напомним, фирма «Блу Ориджин» (США) изготовила новый ракетный двигатель BE-4 и уже нашла на него покупателя. Новинка грозит лет через пять вытеснить российские двигатели РД-180 и с американского, и вообще с мирового рынка.