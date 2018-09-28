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29 сентября, суббота  |  Последнее обновление — 10:50  |  vz.ru
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США отнимают у России двигатель космического обогащения

Продажа РД-180 в Америку остается выгодной для России - и политически, и финансовоФото: Борис Кавашкин/ТАСС
Фирма «Блу Ориджин» (США) изготовила новый ракетный двигатель BE-4 и уже нашла на него покупателя. Новинка грозит лет через пять вытеснить российские двигатели РД-180 и с американского, и вообще с мирового рынка. Чтобы этого не допустить, инженеры должны успеть доказать, что отечественные движки тоже можно использовать повторно, запуская в космос по несколько раз на разных ракетах. Подробности...
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Почему так много дешевой заботы о бедных

Николай Валуев привык прямо отвечать на вопросыФото: Фадеичев Сергей/ТАСС
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          США отнимают у России двигатель космического обогащения

          Продажа РД-180 в Америку остается выгодной для России - и политически, и финансово   29 сентября 2018, 09:30
          Фото: Борис Кавашкин/ТАСС
          Текст: Андрей Резчиков,
          Алексей Нечаев

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          Фирма «Блу Ориджин» (США) изготовила новый ракетный двигатель BE-4 и уже нашла на него покупателя. Новинка грозит лет через пять вытеснить российские двигатели РД-180 и с американского, и вообще с мирового рынка. Чтобы этого не допустить, инженеры должны успеть доказать, что отечественные движки тоже можно использовать повторно, запуская в космос по несколько раз на разных ракетах.

          Американская компания «Блу Ориджин» (Blue Origin), принадлежащая основателю «Амазон» (Amazon) Джеффу Безосу, получила контракт на поставку новейших ракетных двигателей BE-4 для перспективных ракет-носителей «Вулкан» (Vulcan) производства компании «Юнайтед лонч элианс» (United Launch Alliance – ULA), пишет «Ведомости» со ссылкой на The Wall Street Journal.

          Причем двигатели ВЕ-4 обещают быть многоразовыми. Ими оснастят только первую ступень ракеты. После старта, в момент, когда первая ступень окажется ненужной, двигательный блок будет «отстреливаться» от ракеты и спускаться на парашютах для использования в новых запусках.

          Первый запуск ракеты намечен на 2020 год, а в дальнейшем, предположительно в 2022-2023 годах, Vulcan должна заменить используемую в настоящее время ракету Atlas V, на которой стоят легендарные российские двигатели РД-180. По мнению Reuters, Безос одержал победу, ставшую важной вехой для аэрокосмической компании, которая намеревается теснее сотрудничать с правительством США в сфере запуска космических аппаратов.

          Напомним, двигатели РД-180 в США поставляет российское НПО «Энергомаш», они используются для ракет-носителей Atlas III и Atlas V. При этом в августе в НАСА предупредили, что США усердно работают над возможностью отказа от РД-180.

          Бывший вице-премьер, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин уверен, что у американцев не получится сделать двигатель лучше, чем РД-180. «Двигатели РД-180 были и остаются лучшими в мире. Это вершина мировой конструкторской мысли и уникальная безаварийная статистика – 84 космических пуска осуществлено на этих двигателях. Заменить эти двигатели можно. Победить, то есть сделать лучше – нельзя», – написал Рогозин в своем Facebook. Он также напомнил, что для России выгодно продолжать поставки этого двигателя в США.

          При этом бывший вице-премьер возмутился заголовком издания «Московский комсомолец», где новость про успехи Безоса вышла под названием «США победили российские двигатели для запуска ракет в космос», написав, что «такой восторженный заголовок более уместен в газете «Нью-Йоркский комсомолец». 

          Научный руководитель Института космической политики Иван Моисеев тоже считает, что однозначно нельзя говорить о том, что двигатель BE-4 лучше российского РД-180.

          «Американцы ведь не говорят, сколько он стоит. В любом случае им было бы выгоднее продолжать использовать российский двигатель», – сказал Моисеев. По его словам, оба двигателя – одного класса, но «РД-180 очевидно дешевле».

          Планы первого запуска к 2020 году, по его словам, вполне реальны, к тому же у американцев «есть запас наших двигателей и много других ракет, они вполне могут маневрировать».

          По мнению Моисеева, американцы взялись за разработку BE-4, прежде всего, из-за желания задействовать свою промышленность. Также сказались политические основания, потому что «поставки РД-180 оказались ненадежными». Он отметил, что в России неоднократно грозились ограничить поставки двигателей или даже полностью прекратить.

          «Еще в 2013 году у нас впервые заявили, что могут препятствовать их поставкам для запуска военных спутников. А это основной доход. Сказать, что мы введем такие меры, означает поставить под угрозу дальнейшую его судьбу, что и произошло», – констатирует Моисеев, напомнив, что с того момента конгрессмены тоже начали требовать разорвать контракты на покупку российских двигателей.

          Космонавт-испытатель, президент Московского космического клуба, действующий член Российской академии космонавтики Сергей Жуков тоже подчеркивает, что двигатели РД-180 надежны и отработаны еще со времен «бурановской» программы.

          «Однако и Джефф Безос – надежный подрядчик и предприниматель. Поэтому я не исключаю, что этот двигатель будет хорош. В общем, я бы не отмахивался и шапками тут не закидывал.

          Американцы давно хотят освободиться от тяжелых российских маршевых двигателей», – сказал Жуков газете ВЗГЛЯД.

          Действительный член Российской академии космонавтики им. К.Э. Циолковского Александр Железняков предупреждает, что Россия рискует потерять не только американский рынок, но и рынки других космических держав.

          «То, что Россию вытеснят с американского рынка, – было ясно последние пять лет. Конгресс США и американский ВПК не хотят зависимости от России. Конгрессмены все последние годы выделяли значительные ресурсы для создания конкурента российскому двигателю. Сейчас такой конкурент появился на горизонте», – сказал Железняков газете ВЗГЛЯД.

          Впрочем, говорить о том, что американский двигатель в будущем сможет составить конкуренцию на международном рынке, все-таки преждевременно.

          «Россия сейчас продает эти двигатели для «Атласов» и для «Антаресов». Других заказчиков пока нет. Идут разговоры о поставках РД-180 в Китай, но пока  разговоры не подкреплены никакими контрактами. Китайцы заинтересованы в получении этих двигателей, но еще больше они заинтересованы в том, чтобы получить технологии изготовления этих двигателей. Прийти к общему знаменателю по этому вопросу мы пока не можем. Но если новый двигатель окажется хорош, то США попытаются перебить российские продажи и в третьих странах. Плюс они могут, как обычно, наложить спокойно на наши двигатели какие-нибудь санкции», – предупреждает Александр Железняков.

          Членкор Российской академии космонавтики им. К.Э. Циолковского Андрей Ионин, в отличие от Рогозина, убежден, что главное конкурентное преимущество подобных двигателей не в «техническом совершенстве» и даже не в стоимости, а в возможности многократного использования. Именно эти факторы, по его словам, учитывает предприниматель Илон Маск, который развивает собственную космическую программу.

          «Двигатели Маска – это уровень разработок начала 60-х годов. Но в то же время эти двигатели существенно дешевле, чем любые их аналоги. Как доказал Маск, эти двигатели допускают многократный запуск не только в полете, но и при следующих запусках», – сказал Ионин газете ВЗГЛЯД.

          Создание технически совершенных, но дорогих двигателей неинтересно рынку. «Двигатель – это 50% стоимость ракеты. Если у вас дорогие двигатели, то вы неконкурентоспособны», – подчеркнул Ионин.

          Да, двигатель РД-180 и вся эта линейка технически совершенна, «но они дорогие, а сейчас нужно другое», напоминает эксперт. «Разработчик этих двигателей Энерогмаш говорит, что двигатели можно использовать повторно. Но это надо еще доказать. Надо не только повторно использовать, но и – как делает Маск, – повторно запускать в полете», – призывает российский эксперт.


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