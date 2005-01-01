Эксперт рассказал об утерянной выгоде для США при отказе от РД-180

«На цену РД-180 не накладываются расходы на разработку. Они были потом списаны. Можно было бы продолжать использовать РД-180 или строить новую ракету на линейке наших двигателей», – заявил газете ВЗГЛЯД научный руководитель Института космической политики Иван Моисеев, комментируя подписание в США контракта на поставку ракетных двигателей BE-4 для перспективных ракет-носителей Vulcan.

Научный руководитель Института космической политики Иван Моисеев отмечает, что однозначно нельзя говорить о том, что американский двигатель BE-4 выгоднее российского РД-180. «Американцы не говорят, сколько он стоит. В любом случае им было бы выгоднее продолжать использовать российский двигатель. Но сложилось так, что они ориентируются на свою ракету», – сказал Моисеев.

Он отметил, что планы США осуществить первый запуск ракеты с BE-4 к 2020 году вполне реальны, к тому же у американцев «есть запас наших двигателей и много других ракет, они вполне могут маневрировать». По его словам, оба двигателя одного класса, но «РД-180 очевидно дешевле».

По мнению Моисеева, американцы взялись за разработку BE-4 прежде всего из-за желания задействовать свою промышленность. Также сказались «политические основания», потому что «поставки РД-180 оказались ненадежными». Он отметил, что в России неоднократно грозились ограничить поставки двигателей или даже полностью прекратить.

«Еще в 2013 году у нас заявили, что могут препятствовать их поставкам для запуска военных спутников. А это основной доход. Сказать, что мы введем такие меры, означает поставить под угрозу дальнейшую его судьбу, что и произошло», – констатирует Моисеев, напомнив, что с того момента конгрессмены начали требовать закрыть контракты на покупку российских двигателей.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, согласно заключенному контракту, американская компания Blue Origin будет поставлять новые ракетные двигатели BE-4 для перспективных ракет-носителей Vulcan производства компании United Launch Alliance (ULA). Первый запуск Vulcan запланирован на 2020 год. К 2022–2023 годам он должен заменить находящиеся в данный момент в эксплуатации ракеты Atlas V с российскими двигателями РД-180.

Двигатели РД-180 поставляет в США НПО «Энергомаш»; в данный момент они используются для ракет-носителей Atlas III и Atlas V.