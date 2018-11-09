Названы сроки определения облика двигателя многоразовой ракеты S7 Space

НПО «Энергомаш» и компания S7 Space к концу 2018 года сформируют облик двигателя для многоразовой ракеты, сообщил гендиректор «Энергомаша» Игорь Арбузов на выставке AirShow China.

Арбузов сообщил, что в данный момент создается совместная рабочая группа «по формированию технического задания для этого двигателя, который будет создаваться на базе РД-171МВ», передает ТАСС.

Планируется, что до конца 2018 года будут сформированы его «основные технические характеристики».

Предварительно предполагается, что новый двигатель, в отличие от прототипа, должен иметь возможность повторного запуска.

Арбузов отметил, что о количестве двигателей на переговорах с S7 Space речи пока не шло.

Ранее были озвучены подробности первого запуска ракеты S7 Space.