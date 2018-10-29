Озвучены подробности первого запуска ракеты S7 Space

Первый старт ракеты, разработкой которой занимается компания S7 Space, может состояться уже через три года. Во время пуска планируется также провести летные испытания грузового корабля, сообщил глава организации Сергей Сопов.

S7 Space разрабатывает ракету на основе эскизного проекта носителя «Союз-5», который создается в Ракетно-космической корпорации «Энергия», передает ТАСС.

Глава S7 Space сообщил, что госкорпорация Роскосмос предложила компании поучаствовать в создании ракеты «Союз-5»: «Мы согласились, но будем делать свою версию ракеты самостоятельно под собственные задачи на основе эскизного проекта «Союза-5». Наша ракета внутри компании получила условное название «Союз-7» и «Союз-7SL» (Sea Launch – «Морской старт»). Первая ступень у нее будет многоразовой».

Сопов сообщил, что «в рамках первого пуска нашей новой ракеты, который ориентировочно может состояться через три года, мы предлагаем провести летные испытания транспортного корабля».

Он добавил, что Роскосмос может заказать у S7 Space «запуски шести кораблей», обеспечив, таким образом, работу и для своих предприятий. Кроме того, компания предложила госкорпорации «заказать до 2042 года вместе с пусковыми контрактами по согласованной цене 76 ракет, в том числе 24 для пуска с «Морского старта» (плавучий космодром S7 Space)».

При этом S7 Space не нуждается в деньгах Роскосмоса, нужен «только твердый заказ, чтобы мы знали, что нашей ракете будет обеспечена загрузка».

Отмечается, что в S7 Space уже начали создавать проектные подразделения по средствам выведения, которые возглавил Игорь Радугин, недавно перешедший в компанию из РКК «Энергия».

Основной целью является «создание транспортной космической системы, которую мы будем использовать в ближайшей перспективе», рассказал Сопов.

По его мнению, одноразовые ракеты стали неконкурентоспособными, и без многоразового двигателя частная компания на коммерческом рынке не сможет выжить: «Конкурировать с многоразовыми и дешевыми предложениями, которые сейчас выходят на рынок, одноразовым носителем уже даже не смешно».

В современных условиях одноразовая ракета «так же «эффективна», как одноразовый самолет», и создание одноразового носителя – «это даже не топтание на месте, а дорога вспять».

По мнению главы S7 Space, вопрос не в способе возврата отработавшей ракетной ступени, «а по большей части, в ее ресурсе и, в первую очередь, в циклах, в ремонтопригодности, трудоемкости технического обслуживания».

При этом на данный момент «все агрегаты и системы ракеты (в России) одноразовые, то есть не подлежащие повторному использованию».

Для запусков многоразовой ракеты S7 Space планирует модернизировать «Морской старт»Ю так как все оборудование, как на командном судне, так и на пусковой платформе плавучего космодрома, морально устарело.

«Оно создавалось 20 лет назад. Остаточный ресурс комплекса – еще 25 лет. В этот срок можно провести старты заказанных и находящихся в производстве ракет «Зенит» и нашего нового носителя», – Сопов.

Он указал также, что «чем позже сделаем новый носитель, тем меньше времени останется на его эксплуатацию с «Морского старта».

Отмечается, что «как у любого сложного технического объекта в случае капитального ремонта и модернизации ресурс может быть существенно увеличен».

Кроме того, S7 Space хочет построить собственный завод для сборки многоразовых ракет.

Так, планируется, что компания будет «покупать комплектующие у предприятий–партнеров, а финальную сборку ракет вести по документации S7 Space» на построенном заводе.

Напомним, в сентябре в S7 Space обещали создать многоразовую ракету в рекордно короткие сроки.

До этого главный конструктор России по средствам выведения, заместитель гендиректора головного научного института Роскосмоса ЦНИИмаш Александр Медведев заявлял, что разработки основателя SpaceX Илона Маска в области многоразовых ракет основаны на технологиях СССР.

Газета ВЗГЛЯД писала о соперничестве SpaceX с советскими ракетами.