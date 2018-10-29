Озвучены подробности первого запуска ракеты S7 Space

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7 ноября, среда  |  Последнее обновление — 11:24  |  vz.ru
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Новый российско-китайский самолет заподозрили в плагиате

Представленный в Китае самолет CR929 показался дизайнерам «Атома» подозрительно знакомымФото: Марина Лысцева/ТАСС
Громкий скандал разразился в первый день работы авиасалона China Airshow в китайском городе Чжухае. Китайского авиастроителя, работавшего в сотрудничестве с ОАК, упрекнули в том, что его дизайн позаимствован без спроса у одного из российских инженеров. Производители эти обвинения отвергают. Газета ВЗГЛЯД попыталась разобраться в том, чья версия ближе к действительности. Подробности...
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России предлагают ложный выбор между великой державой и социальной справедливостью

Справедливым может быть только сильное государствоФото: Давыдов Владимир/Фотохроника ТАСС
Будущее России должно строиться в первую очередь на ценностях социальной справедливости, таковы данные недавнего исследования социологов. Это особенно показательно в канун годовщины Октябрьской революции – наша история определяет наше будущее. При этом нам не нужно противопоставлять державное величие и социальную справедливость – оба этих ориентира завещаны нам предками. Подробности...
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Как отличить мажора-насильника от жертвы шантажа

Руслан ШамсуаровФото: Станислав Красильников/ТАСС
Сына вице-президента ЛУКОЙЛа Руслана Шамсуарова обвинили в изнасиловании. Ранее он прославился на всю страну «гонкой мажоров на Gelandewagen» и был приговорен к общественным работам. Новые обвинения Шамсуаров отвергает, говоря о вымогательствах со стороны «работницы эскорт-услуг». Кто из них врет? Подробности...
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Откуда взялась фальшивка о «новых потерях вагнеровцев в Сирии»

Частные военные компании действительно воюют в Сирии. Вот только сообщения об их потерях чаще всего являются элементами информационной войныФото: Пресс-служба Минобороны/ТАСС
Некоторые российские СМИ с подачи иностранных пропагандистских ресурсов вот уже который день пишут о «новых потерях россиян в Сирии». По данным изданий, погибли несколько представителей российских частных военных компаний – так называемых вагнеровцев. Легко убедиться, что эти сообщения не более чем вранье. Однако откуда и каким образом оно появилось? Подробности...
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Как Россия чуть не лишилась единственного авианосца

Судя по всему, Россия потеряла один из самых крупных в мире ремонтных доков ПД-50Фото: Лев Федосеев/ТАСС
В Мурманской области во время модернизации крейсера «Адмирал Кузнецов» затонул один из самых больших в мире ремонтных доков – ПД-50. По предварительной версии, из-за скачка напряжения отказали насосы дока. Пострадали несколько рабочих, один из которых пропал без вести. Сам авианосец получил пробоину от упавшего с дока крана. Что же привело к ЧП и какими окажутся последствия? Подробности...
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Где брать вежливых и обходительных чиновников

Антон Крылов, журналист
Если раньше к чиновничьему хамству было отношение «ну что поделать», теперь общество требует как минимум увольнения не желающих следить за языком сотрудников разнообразных администраций. Уволить, казалось бы, несложно. Подробности...
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За «православным Сталиным» подтянется «православный Ленин»

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В очумевшем от невнятицы обществе идет какое-то специфическое смешенье идей. Любой нормальный человек при словах «а Троцкого записали в церковное поминанье» должен упасть, где стоял: «Что??!!» Подробности...
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Мы не должны принимать террористов в круг собеседников

Сергей Худиев, публицист, богослов
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          Озвучены подробности первого запуска ракеты S7 Space

             7 ноября 2018, 11:02
          Фото: s7space.ru
          Текст: Наталья Ануфриева

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          Первый старт ракеты, разработкой которой занимается компания S7 Space, может состояться уже через три года. Во время пуска планируется также провести летные испытания грузового корабля, сообщил глава организации Сергей Сопов.

          S7 Space разрабатывает ракету на основе эскизного проекта носителя «Союз-5», который создается в Ракетно-космической корпорации «Энергия», передает ТАСС.

          Глава S7 Space сообщил, что госкорпорация Роскосмос предложила компании поучаствовать в создании ракеты «Союз-5»: «Мы согласились, но будем делать свою версию ракеты самостоятельно под собственные задачи на основе эскизного проекта «Союза-5». Наша ракета внутри компании получила условное название «Союз-7» и «Союз-7SL» (Sea Launch – «Морской старт»). Первая ступень у нее будет многоразовой».

          Сопов сообщил, что «в рамках первого пуска нашей новой ракеты, который ориентировочно может состояться через три года, мы предлагаем провести летные испытания транспортного корабля».

          Он добавил, что Роскосмос может заказать у S7 Space «запуски шести кораблей», обеспечив, таким образом, работу и для своих предприятий. Кроме того, компания предложила госкорпорации «заказать до 2042 года вместе с пусковыми контрактами по согласованной цене 76 ракет, в том числе 24 для пуска с «Морского старта» (плавучий космодром S7 Space)».

          При этом S7 Space не нуждается в деньгах Роскосмоса, нужен «только твердый заказ, чтобы мы знали, что нашей ракете будет обеспечена загрузка».

          Отмечается, что в S7 Space уже начали создавать проектные подразделения по средствам выведения, которые возглавил Игорь Радугин, недавно перешедший в компанию из РКК «Энергия».

          Основной целью является «создание транспортной космической системы, которую мы будем использовать в ближайшей перспективе», рассказал Сопов.

          По его мнению, одноразовые ракеты стали неконкурентоспособными, и без многоразового двигателя частная компания на коммерческом рынке не сможет выжить: «Конкурировать с многоразовыми и дешевыми предложениями, которые сейчас выходят на рынок, одноразовым носителем уже даже не смешно».

          В современных условиях одноразовая ракета «так же «эффективна», как одноразовый самолет», и создание одноразового носителя – «это даже не топтание на месте, а дорога вспять».

          По мнению главы S7 Space, вопрос не в способе возврата отработавшей ракетной ступени, «а по большей части, в ее ресурсе и, в первую очередь, в циклах, в ремонтопригодности, трудоемкости технического обслуживания».

          При этом на данный момент «все агрегаты и системы ракеты (в России) одноразовые, то есть не подлежащие повторному использованию».

          Для запусков многоразовой ракеты S7 Space планирует модернизировать «Морской старт»Ю так как все оборудование, как на командном судне, так и на пусковой платформе плавучего космодрома, морально устарело.

          «Оно создавалось 20 лет назад. Остаточный ресурс комплекса – еще 25 лет. В этот срок можно провести старты заказанных и находящихся в производстве ракет «Зенит» и нашего нового носителя», – Сопов.

          Он указал также, что «чем позже сделаем новый носитель, тем меньше времени останется на его эксплуатацию с «Морского старта».

          Отмечается, что «как у любого сложного технического объекта в случае капитального ремонта и модернизации ресурс может быть существенно увеличен».

          Кроме того, S7 Space хочет построить собственный завод для сборки многоразовых ракет.

          Так, планируется, что компания будет «покупать комплектующие у предприятий–партнеров, а финальную сборку ракет вести по документации S7 Space» на построенном заводе.

          Напомним, в сентябре в S7 Space обещали создать многоразовую ракету в рекордно короткие сроки.

          До этого главный конструктор России по средствам выведения, заместитель гендиректора головного научного института Роскосмоса ЦНИИмаш Александр Медведев заявлял, что разработки основателя SpaceX Илона Маска в области многоразовых ракет основаны на технологиях СССР.

          Газета ВЗГЛЯД писала о соперничестве SpaceX с советскими ракетами.


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