В разработках Маска нашли советские технологии

Разработки основателя SpaceX Илона Маска в области многоразовых ракет основаны на технологиях советского периода, заявил главный конструктор России по средствам выведения, заместитель гендиректора головного научного института Роскосмоса ЦНИИмаш Александр Медведев.

«Не могу утерпеть и немного не поязвить. Все эти ракетно-динамические, парашютные схемы, по сути, рождались у нас в стране, а потом американцы это все успешно реализовывали», – заявил он, добавив, что реализованное Маском было много десятков лет назад «рассмотрено и предложено» учеными и конструкторами из СССР, передает РИА «Новости».

Медведев является одним из идеологов и главных конструкторов ракет семейства «Ангара».

Газета ВЗГЛЯД писала о соперничестве SpaceX с советскими ракетами.