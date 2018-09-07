Разработчик «Союза – 5» займется созданием новой ракеты для «Морского старта»

Разработчик ракеты «Союз – 5» Игорь Радугин, покидающий пост главного конструктора средств выведения РКК «Энергия», на следующей неделе возглавит разработку многоразовой ракеты-носителя среднего класса для проекта «Морской старт» в компании S7 Space.

«Игорь Сергеевич займет пост заместителя генерального директора компании S7 Space», – сказал источник, отметив, что в компании он займется разработкой новой ракеты для проекта «Морской старт».

Представитель S7 Space подтвердил информацию о грядущем назначении, передает РИА «Новости».

В конце февраля в S7 сообщили, что первый после перерыва запуск ракеты с плавучего космодрома «Морской старт» в Калифорнии намечен на конец 2019 года.