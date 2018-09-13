Назван срок создания российской многоразовой ракеты

Компания S7 Space планирует создать многоразовую ракету для плавучего космодрома «Морской старт» в рекордно короткие сроки, сообщил заместитель генерального директора компании по средствам выведения Игорь Радугин.

«Сейчас точно назвать сроки трудно, но мы планируем уложиться в пять-шесть лет, может быть, сделаем все быстрее», – приводит его слова РИА «Новости».

Радугин добавил, что более конкретные сроки можно будет назвать после первой проектной стадии.

Он напомнил, что Илон Маск «делал свою многоразовую ракету около 10 лет».

Радугин работает в S7 Space с 10 сентября 2018 года. Он перешел туда из Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия», где занимался разработкой ракеты «Союз-5».

Ранее главный конструктор России по средствам выведения, заместитель гендиректора головного научного института Роскосмоса ЦНИИмаш Александр Медведев заявлял, что разработки основателя SpaceX Илона Маска в области многоразовых ракет основаны на технологиях советского периода.

Газета ВЗГЛЯД писала о соперничестве SpaceX с советскими ракетами.