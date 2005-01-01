Маск показал запуск Crew Dragon в космос

Американский бизнесмен Илон Маск показал прямую трансляцию запуска космического корабля Dragon-2 (Crew Dragon) и кадры из кабины.

Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида в 10.49 мск, передает РИА «Новости».

SpaceX Crew Dragon recap https://t.co/MmQmctxRSo — Elon Musk (@elonmusk) 2 марта 2019 г.

На борту корабля есть манекен лейтенанта Эллен Рипли, героини кинофильма «Чужие».

После запуска первая ступень ракеты приземлилась на плавучей платформе в Атлантическом океане, космический корабль успешно вышел на орбиту. Планируется, что корабль прибудет на МКС 3 марта.

Ранее руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев поручил космонавту Олегу Кононенко в случае нештатной ситуации с новым американским кораблем Crew Dragon обеспечить присутствие всего экипажа МКС на российском сегменте станции в корабле «Союз».