Блогеры придумали «мужское» название для космического корабля «Федерация»

Интернет-пользователи принялись активно обсуждать планируемое переименование пилотируемого космического корабля «Федерация» после замечания главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина о том, что нынешнее название является слишком «девчачьим».

«Николасом назовите», – посоветовал журналист Антон Крылов.

«Чтоб сильно не тратиться, пусть назовут «Федерац», – написала Juliya Mogilevskaya.

«Пусть назовут «Федераст». Взлетит – хорошо, а случись ЧП можно оперативно задним числом первую букву на П поменять», – написал Виген Акопян.

Ранее Рогозин говорил, что пилотируемый космический корабль «Федерация» поменяет свое название и получит «более мужское имя». «Все-таки корабль должен не как девочка называться, мужским именем», – заметил глава Роскосмоса.

Напомним, как сообщалось ранее, корабль «Федерация» будет готов к тестовой компании ракеты «Союз-5», летные испытания которой намечены на 2023 год.