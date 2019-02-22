Рогозин счел название «Федерация» для космического корабля «девчачьим»

Пилотируемый космический корабль «Федерация» поменяет свое название, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Корабль раньше назывался «Федерация», теперь будет называться более мужским названием, все-таки корабль должен не как девочка называться, мужским именем», – сказал Рогозин, передает РБК.

Ранее генеральный директор «Главкосмоса» (дочерняя структура Роскосмоса) Дмитрий Лоскутов сообщал, что корабль «Федерация» будет готов к тестовой компании ракеты «Союз-5», летные испытания которой намечены на 2023 год.