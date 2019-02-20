Отложен первый пуск новой ракеты «Союз-5»

Первый полет новой российской ракеты среднего класса «Союз-5» состоится на год позже, чем было запланировано, сообщил генеральный директор «Главкосмоса» (дочерняя структура Роскосмоса, занимающаяся продвижением на мировом рынке) Дмитрий Лоскутов.

«Ожидается, что корабль («Федерация») будет готов к тестовой кампании новой ракеты «Союз-5», летные испытания которой намечены на 2023 год», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на портал Geospatial World.

Ранее планировалось, что «Союз-5» с кораблем «Федерация» впервые полетит в 2022 году, в 2023 состоится еще один беспилотный полет, но уже со стыковкой к Международной космической станции в автоматическом режиме, а в 2024 новый корабль с помощью новой ракеты впервые доставит на МКС экипаж.

Кроме того, по словам Лоскутова, модуль «Причал» с шестью узлами для стыковки отправят на российский сегмент МКС на год позже, в 2022 году.