Определено место строительства первого частного космодрома в России

Правительство Нижегородской области сообщило о соглашении по строительству первого частного космодрома, которое заключено между региональными властями и компанией «Космокурс».

«Правительство Нижегородской области, корпорация развития Нижегородской области и компания «Космокурс» подписали соглашение о сотрудничестве при реализации инвестпроекта по строительству суборбитального космического комплекса на территории Нижегородской области», – сообщили в пресс-службе правительства, передает РИА «Новости».

Отмечается, что если проект будет согласован с Роскосмосом, то его реализуют в 2020-2025 годах, в него планируется вложить 2,6 млрд рублей частных инвестиций.

На данный момент ведется поиск для строительства комплекса, при заправке ракет планируется использовать экологически чистые компоненты.

«Космокурс» имеет лицензию Роскосмоса на космическую деятельность. Для полета на высоту в 200 километров компания создает ракету с одной ступенью и корабль на семь мест, ожидается, что первый полет произойдет в 2025 году.

По замыслу разработчиков, космические туристы будут лететь на корабле 15 минут, из которых в невесомости пробудут около пяти минут. При этом цена билета, предварительно, составит 200-250 тыс. долларов.

«Мы выслали материалы на днях в Роскосмос по космодрому и тем участкам, которые мы рассматриваем, с просьбой помочь нам согласовать на федеральном уровне эту территорию в качестве космодрома, ждем ответ», – приводит слова гендиректора «Космокурса» Павла Пушкина ТАСС.

Он уточнил, что первая очередь космодрома для первых автономных летных испытаний должна быть готова к 2023 году. Пушкин пояснил, что компания планирует построить на космодроме стенд для огневых испытаний и уже в 2020 году хочет проводить тесты собственных ракетных двигателей.

«Мы открыты для инвестиций и российских, в первую очередь, готовы видеть инвесторов, и иностранцев, у которых зачастую бывает больше капитала, чем у нас. Ведутся переговоры в данной области и с российскими, и с иностранными инвесторами. Пока до конкретики дело не дошло», – отметил гендиректор.

Отмечается, что инвестиции в создание первого частного космодрома в России оцениваются в 40 млн долларов.