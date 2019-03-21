Владелец «Морского старта» отменил заказ на украинские ракеты «Зенит»

Российская частная компания S7 Space, владеющая плавучим космодромом «Морской старт», решила прекратить выполнение заключенного в 2017 году контракта на производство на украинском предприятии «Южмаш» 12 ракет-носителей «Зенит», сообщил источник в российской ракетно-космической отрасли.

«Руководство S7 Space проинформировало украинское производственное объединение «Южмаш» о приостановке и планируемом в дальнейшем расторжении контракта», – сказал источник РИА «Новости».

Информацию о планируемом разрыве соглашения подтвердил и источник в компании S7 Space. По его словам, в апреле производство будет «заморожено» на текущем уровне изготовления ракет.

Контракт на 12 ракет «Зенит» между компанией S7 Sea Launch Limited (американское представительство S7 Space) и «Южмашем» был заключен 28 апреля 2017 года. Ракеты-носители планировалось использовать в программах «Морской старт» и «Наземный старт» (пуски с Байконура). Первые две ракеты, должны были изготовить в 2018-2019 годах.

В июне 2018 года бывший гендиректор S7 Space Сергей Сопов рассказал в интервью газете «Ведомости», что компания с конца 2017 года не может получить разрешения российского правительства на поставку отечественных комплектующих для дооборудования ракет «Зенит». О получении такого разрешения с тех пор не сообщалось.

По мнению научного руководителя Института космической политики Ивана Моисеева, возможный разрыв контракта может быть связан именно с отсутствием перспектив получения разрешения на сотрудничество России с Украиной в космической сфере. Планировалось, что двигатель и система управления российского изготовления, а также корпус ракеты украинского изготовления будут собираться в США перед погрузкой на пусковую платформу «Морского старта».

Первый старт в рамках возобновления пусковой программы с «Морского старта» намечался на декабрь 2019 года. В 2020 году планировалось три старта. В 2021 и 2022 годах S7 назначила уже по четыре пуска.

В сентябре прошлого года также сообщалось, что разработчик ракеты «Союз – 5» Игорь Радугин возглавил разработку многоразовой ракеты-носителя среднего класса для проекта «Морской старт» в компании S7 Space.