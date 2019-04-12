Космонавт Сураев дал отповедь на заявление сотрудника РАН

«США и Китай ведь тоже не просто так развивают программы пилотируемых кораблей. И если мы хотим отстать, если мы хотим не быть космический державой, тогда да, можно обойтись без пилотируемой космонавтики», – заявил газете ВЗГЛЯД космонавт Максим Сураев, комментируя заявление одного из ученых РАН о «бесполезности» пребывания людей в космосе.

«Я не уверен в компетентности этого сотрудника. В каких-то отдельных вопросах беспилотные корабли и роботы и решают некоторые задачи. Но в любом случае, чтобы применять все это для человечества – нам нужен и человек в космосе. Если бы все было так, как заявил Докучаев – мы бы лежали все на диванах и не ходили бы на работу. Но жизнь показывает, что не получается у нас все заменить машинами», – сказал космонавт, депутат Госдумы Максим Сураев.

«Пилотируемая космонавтика была, есть и будет. Все самое необходимое в космосе делается руками человека для всего человечества», – подчеркнул Сураев. - Да, какие-то вещи можно доверить роботу, но и его должен контролировать человек с помощью своего мозга, осязания, обоняния, зрительных факторов».

Ранее в пятницу ведущий научный сотрудник Института ядерных исследований РАН Вячеслав Докучаев заявил, что Международная космическая станция является «пустой тратой времени», так как люди в космосе больше не нужны, а все работы там выполняются роботами. Ученый убежден, что государство должно тратить деньги налогоплательщиков на «настоящую» науку, а отправлять людей в космос стоит только за частные деньги.

В ответ исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым программам Сергей Крикалев заявил, что ученый РАН не прав, а космонавт Андрей Борисенко в свою очередь заметил, что мнение о бесполезности человека в космосе – это большое заблуждение. Человека нельзя противопоставлять «автомату», подчеркнул он. «Этот спор напоминает, какая рука для человека важнее – левая или правая. Необходим именно комплексный подход в решении научных задач. Далеко не все могут делать автоматы», – заметил он.