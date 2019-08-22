Косморобот поздравил россиян с Днем государственного флага

Робот «Федор» и космонавты на борту Международной космической станции (МКС) поздравили россиян с Днем государственного флага России.

Видео с поздравлением опубликовано в Twitter Роскосмоса.

Антропоморфный робот #SkybotF850 поздравляет россиян с Днем Государственного флага Российской Федерации pic.twitter.com/6a5auAtrhw — РОСКОСМОС (@roscosmos) 22 августа 2019 г.

В данный момент робот находится на пути к МКС. Он стартовал с космодрома Байконур в 6.38 мск 22 августа. На видео он сидит в космическом корабле «Союз».

«Сегодня мой первый космический полет и сегодня День государственного флага России, страны, где я создан. Со мной к МКС стартует российский флаг. Сегодня ему 350 лет. Он объединяет миллионы людей. И миллионы людей гордятся им, среди них и мои создатели. Я Skybot F-850 поздравляю россиян с Днем государственного флага России. С праздником, друзья», – сказал робот.

Также Роскосмос опубликовал видео с подавлением от российских космонавтов, находящихся на МКС – Алексея Овчинина и Александра Скворцова.

Экипаж российского сегмента Международной космической станции поздравляет россиян с Днем Государственного флага Российской Федерации! pic.twitter.com/cXANotLWxa — РОСКОСМОС (@roscosmos) 22 августа 2019 г.

В четверг перед запуском космического корабля «Союз МС-14» с 31-й площадки космодрома Байконур антропоморфный робот «Федор» повторил знаменитую фразу первого космонавта Юрия Гагарина «Поехали!».

Напомним, ранее гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что робот «Федор» обладает мелкой моторикой, в том числе способен работать пинцетом.

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