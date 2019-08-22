Робот «Федор» перед первым полетом в космос повторил фразу Гагарина

Перед запуском космического корабля «Союз МС-14» с 31-й площадки космодрома Байконур антропоморфный робот «Федор» повторил знаменитую фразу первого космонавта Юрия Гагарина.

«Готов. Поехали. Поехали», – передает ТАСС слова робота, сказанные «Федором» в момент отрыва ракеты-носителя от стартового стола.

Во время полета «Федор» передал на Землю часть телеметрической информации, а также доложил об отделении второй ступени.

По плану полета, «Федор» проведет на орбите примерно 17 дней. Образец робота, который летит на МКС, получил позывной Skybot F-850, где F обозначает принадлежность к семейству роботов «Федор».

По словам главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, в основные задачи, которые будет выполнять Skybot F-850, входят передача телеметрии, определение параметров, связанных с безопасностью полета, в том числе перегрузок, проведение экспериментов по отработке в режиме копирования действия робота, которые полезны для работы на внешнем борту МКС.

В четверг утром ракета-носитель «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-14», на борту которого находится антропоморфный робот «Федор», стартовала с космодрома Байконур.

Стыковка «Союза МС-14» с МКС запланирована на 08.31 мск субботы, 24 августа. Полет к МКС будет проходить по двухсуточной схеме.

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