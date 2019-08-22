Робота «Федора» научили работать пинцетом

Робот «Федор» обладает мелкой моторикой, в том числе способен работать пинцетом, сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«В чем отличие от этого робота от всех остальных, в том числе американских? Это очень мелкая моторика, способность работать пинцетом, что необходимо, чтобы в будущем обеспечить ремонт сложных агрегатов, в том числе без участия человека, в том числе в условиях открытого космоса», – передает ТАСС слова Рогозина.

Он добавил также, что исследования после возвращения робота «Федора» на Землю будут проходить в подмосковном Королеве, на базе РКК «Энергия».

«Там будут проводиться все исследования, как выдержали системы робота, все ли сработало или были какие-то отказы», – сказал Рогозин, добавив, что исследованиями займутся разработчики и специалисты РКК «Энергия».

По словам Рогозина, «Федор» во время испытательного пуска на ракете «Союз-2.1а», был готов прокомментировать даже нештатную ситуацию, если бы она возникла.

«Программа была заложена таким образом, что он был готов комментировать даже нештатную ситуацию, что было крайне важно для нас для понимания того, как будет работать аварийная система спасения», – сказал глава Роскосмоса.

В четверг утром ракета-носитель «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-14», на борту которого находится антропоморфный робот «Федор», стартовала с космодрома Байконур.

Стыковка «Союза МС-14» с МКС запланирована на 08.31 мск субботы, 24 августа. Полет к МКС будет проходить по двухсуточной схеме.

Напомним, ранее в четверг перед запуском космического корабля «Союз МС-14» с 31-й площадки космодрома Байконур антропоморфный робот «Федор» повторил знаменитую фразу первого космонавта Юрия Гагарина «Поехали!».

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