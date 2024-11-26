Густаво Петро приветствовал приверженность Трампа прекращению конфликтов на Украине

Tекст: Денис Тельманов

Президент Колумбии Густаво Петро, как передает ТАСС, направил письмо избранному президенту США Дональду Трампу, в котором приветствовал его планы прекращения конфликтов на Украине, в Судане и Газе. В письме Петро выразил готовность правительства Колумбии поддержать все инициативы Трампа, направленные на восстановление мира и прекращение насилия.



Густаво Петро также поздравил Трампа с победой на выборах, отметив, что американский народ сделал свой выбор, заслуживающий высокого признания. Президент Колумбии подчеркнул, что между Колумбией и США давно установлены прочные и стратегические партнерские отношения. В письме Петро указал на важность диалога между Севером и Югом в текущие критические времена.

Колумбийский лидер обратил внимание Трампа на потенциал Латинской Америки в области чистой энергетики, который США могли бы использовать для удовлетворения своих энергетических потребностей, способствуя борьбе с изменением климата. Петро также подчеркнул необходимость многостороннего подхода к решению таких проблем, как борьба с наркотиками и миграция, отметив, что устойчивый способ решения проблемы мигрантов заключается в содействии процветанию в их странах.

В заключение Петро выразил уверенность, что срок Трампа укрепит дружбу между двумя странами, и призвал продолжать стремление к общему процветанию и справедливости.

Как писала газета ВЗГЛЯД, журнал National Review подверг критике администрацию Джо Байдена за безответственный подход в поддержке Украины и обвинил ее в недостаточном стратегическом мышлении и запоздалых решениях в публикации.

Администрация президента США Джо Байдена вместо урегулирования ситуации на Украине лишь усугубляет конфликт, в отличие от команды Дональда Трампа, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Президент России Владимир Путин выразил готовность к мирным переговорам по урегулированию конфликта на Украине, как сообщил Дмитрий Песков в ответ на планы команды избранного президента США Дональда Трампа.

