Том Хэнкс объявил о своем решении покинуть США после победы Дональда Трампа. Этот политический жест подчеркивал несогласие актера с новым руководством страны. Однако уже через два дня после отъезда Хэнкс вернулся в Штаты, объяснив это фразой: «Хлопать дверью – не в моих правилах».16 комментариев
Президент Колумбии поддержал планы Трампа по Украине
Густаво Петро приветствовал приверженность Трампа прекращению конфликтов на Украине
Президент Колумбии Густаво Петро приветствовал планы Дональда Трампа прекратить конфликт на Украине и выразил готовность поддержать его инициативы по восстановлению мира.
Президент Колумбии Густаво Петро, как передает ТАСС, направил письмо избранному президенту США Дональду Трампу, в котором приветствовал его планы прекращения конфликтов на Украине, в Судане и Газе. В письме Петро выразил готовность правительства Колумбии поддержать все инициативы Трампа, направленные на восстановление мира и прекращение насилия.
Густаво Петро также поздравил Трампа с победой на выборах, отметив, что американский народ сделал свой выбор, заслуживающий высокого признания. Президент Колумбии подчеркнул, что между Колумбией и США давно установлены прочные и стратегические партнерские отношения. В письме Петро указал на важность диалога между Севером и Югом в текущие критические времена.
Колумбийский лидер обратил внимание Трампа на потенциал Латинской Америки в области чистой энергетики, который США могли бы использовать для удовлетворения своих энергетических потребностей, способствуя борьбе с изменением климата. Петро также подчеркнул необходимость многостороннего подхода к решению таких проблем, как борьба с наркотиками и миграция, отметив, что устойчивый способ решения проблемы мигрантов заключается в содействии процветанию в их странах.
В заключение Петро выразил уверенность, что срок Трампа укрепит дружбу между двумя странами, и призвал продолжать стремление к общему процветанию и справедливости.
Как писала газета ВЗГЛЯД, журнал National Review подверг критике администрацию Джо Байдена за безответственный подход в поддержке Украины и обвинил ее в недостаточном стратегическом мышлении и запоздалых решениях в публикации.
Администрация президента США Джо Байдена вместо урегулирования ситуации на Украине лишь усугубляет конфликт, в отличие от команды Дональда Трампа, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Президент России Владимир Путин выразил готовность к мирным переговорам по урегулированию конфликта на Украине, как сообщил Дмитрий Песков в ответ на планы команды избранного президента США Дональда Трампа.