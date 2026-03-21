Лавина убила лыжников на курорте в Северной Италии

В войнах нового поколения живая природа и микроэлектроника сольются воедино, позволив вывести на поле боя насекомых-разведчиков, способные проникать туда, куда не пройдёт техника обычных размеров.5 комментариев
Сход лавины в Южном Тироле привел к гибели двух горнолыжников
Снежная масса сошла на высоте 2300 метров в Альпах, унеся жизни двух спортсменов.
Трагический инцидент произошел субботним утром в провинции Южный Тироль. Представитель горноспасательной службы страны подтвердил факт гибели людей, передает РИА «Новости».
«Погибли двое горнолыжников, один пострадавший отправлен на вертолете в Австрию, в больницу Инсбрука», – заявил собеседник агентства.
Издание Repubblica сообщает о пятерых пострадавших, трое из которых находятся в тяжелом состоянии. Стихия в районе Валь-Риданна накрыла в общей сложности десять человек.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на казахстанском горнолыжном курорте Шымбулак при сходе лавины погибла российская гражданка.
Ранее в швейцарских Альпах в районе коммуны Кандерштег один человек скончался от полученных травм.